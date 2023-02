Anche se si è soliti controllare sempre il destinatario di un messaggio email prima di inviarlo, può capitare qualche volta di commettere un errore (o di dimenticare un allegato) e il team di Gmail ha pensato a un comodo rimedio proprio per evitare spiacevoli situazioni: ci riferiamo alla possibilità di annullare un invio.

Ebbene sì, forse non tutti sanno che Gmail consente di annullare l’invio di un’email ma ovviamente ciò deve avvenire entro un ristretto limite temporale, ossia 30 secondi.

Le procedure per annullare l’invio di un messaggio su Gmail

Iniziamo dai passaggi da seguire nel caso in cui si stia utilizzando l’app di Gmail su uno smartphone:

Premi “Invia” su un’e-mail nell’app Gmail. Subito dopo aver premuto Invia, cerca una notifica in basso a destra dello schermo che dice “Annulla”. Tocca “Annulla”. Il tuo messaggio originale riapparirà in modo da poter apportare eventuali modifiche

Questi, invece, i passaggi da seguire se si usa il client desktop:

Premi “Invia” su un’e-mail. Subito dopo aver premuto “Invia”, cerca una notifica che dice “Messaggio inviato” nella parte inferiore sinistra dello schermo. Fai clic sull’opzione “Annulla” a destra di “Messaggio inviato”. Apparirà quindi una bozza del tuo messaggio in modo che tu possa modificarlo.

Per impostazione predefinita, gli utenti hanno cinque secondi per fare clic su “Annulla” ma è possibile estendere la finestra di invio dell’annullamento in vari incrementi fino a 30 secondi seguendo questi passaggi:

Apri Gmail sul desktop. In alto a destra, fai clic sull’icona “Impostazioni”. Fai clic su “Visualizza tutte le impostazioni”. Cerca la riga con “Annulla invio” e “Invia periodo di cancellazione”. Utilizza il menu a discesa “Invia periodo di cancellazione” per scegliere tra 5, 10, 20 o 30 secondi. Scorri verso il basso fino alla fine della pagina e fai clic su “Salva modifiche”.

Siamo certi che questo trucchetto sarà particolarmente apprezzato da tanti utenti di Gmail.