Da qualche giorno, dal 31 gennaio 2023 per essere precisi, Microsoft ha bloccato la possibilità di scaricare copie digitali di Windows 10, uno dei sistemi operativi più utilizzati del colosso di Redmond. Anche le relative licenze non sono più in vendita per cui chi si trova a dover aggiornare il proprio computer, o a installare un nuovo sistema operativo dopo un upgrade, deve giocoforza ricorrere a Windows 11.

A poco più di un anno dal lancio Windows 11 è un sistema stabile e innovativo, che ha già ricevuto numerosi aggiornamenti e che può essere utilizzato senza alcun problema anche in ambienti produttivi. Grazie alla nuova promozione messa in atto da Godeal24, noto store online specializzato nella rivendita di licenze software, l’acquisto di Windows 11 Professional è più conveniente che mai.

San Valentino con Godeal24

È quasi San Valentino, il giorno dedicato agli innamorati, e la nuova promozione Valentine’s Day Special Offer mette a disposizione delle interessanti occasioni per fare un regalo fuori del comune. Invece di fiori e cioccolatini potete regalare una licenza di Windows 11 Pro (vi costa anche meno di un mazzo di fiori) e sorprendere la vostra dolce metà con un pensiero sicuramente utile.

Godeal24, che ricordiamo rivende licenze “usate”, dismesse da compagnie alle quali non servono più, vi permette inoltre di acquistare anche licenza di Windows 10 a prezzi particolarmente vantaggiosi, una soluzione utile se dovete mettere in regola un computer che non supporta Windows 11. Ecco le promozioni speciali per San Valentino, davvero ottime:

Grandi sconti anche per l’acquisto di Office 2021 Professional, la versione più recente della suite da ufficio di Microsoft, che può essere vostra a partire da 13 euro se acquistate un pacchetto con 5 licenze. Si tratta di una soluzione molto comoda se avete più computer in casa (magari quelli dei figli) o se volete ridurre le spese condividendole con amici e parenti.

Risparmi ancora più interessanti sono previsti per chi deve acquistare sia una licenza del sistema operativo sia una licenza della suite da ufficio. Utilizzando il coupon GOLE62 potete avere uno sconto del 62% sull’acquisto di un bundle che comprende entrambi i software, disponibili in diverse configurazioni.

Godeal24 offre anche soluzioni per i possessori di computer con macOS, con le ultime tre versioni di Microsoft Office in offerta:

Non mancano gli sconti (50% con il codice GOLE50) su alcune versioni speciali di Windows

Non serve invece alcun codice sconto particolare per acquistare a prezzi decisamente vantaggiosi questi strumenti, ideali per tenere in ordine il computer e per gestire diversi formati di file:

Ricordiamo che tutte le licenze vendute da Godeal24 sono originali al 100% e permettono quindi di ricevere tutti gli aggiornamenti rilasciati dal produttore, si per correggere eventuali falle di sicurezza sia per aggiungere nuove funzionalità. Per qualsiasi problema è possibile service@godeal24.com che risponde 24/7 senza dimenticare che è possibile pagare con PayPal per una maggiore tranquillità. I giudizi su TrustPilot sono ampiamente positivi, quindi potete effettuare i vostri acquisti senza troppe preoccupazioni.

Informazione Pubblicitaria