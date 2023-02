Tra gli smartphone in arrivo nel corso del 2023 troviamo anche Sony Xperia 1 V, device che secondo diversi addetti ai lavori potrebbe essere presentato dal produttore nipponico in occasione del Mobile World Congress 2023 di Barcellona, al via alla fine di questo mese.

In attesa di saperne di più, in Rete è stata pubblicata la prima immagine dello smartphone di Sony, grazie alla quale possiamo farci un’idea di quello che potrebbe essere il suo design (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Cosa sappiamo al momento di Sony Xperia 1 V

L’immagine in questione ci mostra la parte posteriore dello smartphone di Sony e, più in particolare, il comparto imaging, che sembra presentare delle differenze rispetto a quello di Sony Xperia 1 IV.

Stando a tale foto, la fotocamera ToF e il sensore IR RGB sono spariti e, pertanto, nel modulo fotografico rimangono tre sensori (sembrano più grandi rispetto a quelli del modello di precedente generazione), il più basso dei quali ha una lente periscopica. Inoltre, il flash LED, che in Sony Xperia 1 IV è posizionato sopra il modulo fotografico, in questo nuovo modello trova spazio al suo interno.

Accanto al comparto fotografico è presente il logo NFC e ciò suggerisce che si tratta della variante dello smartphone dedicata ai mercati internazionali (quella per il Giappone dovrebbe invece avere il logo Felica).

Al momento non si conoscono molti dettagli sulle possibili caratteristiche di Sony Xperia 1 V ma, stando alle ultime indiscrezioni, lo smartphone dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e, nel caso in cui tali voci fossero corrette, ci troveremmo di fronte al telefono più sottile tra quelli che usano tale CPU.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso nipponico per scoprire se davvero Sony Xperia 1 V sarà lanciato a Barcellona e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.