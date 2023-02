Shelf: App Curator è un’applicazione che mette a disposizione un hub unico per trovare le migliori applicazioni in grado di perfezionare l’esperienza di utilizzo dello smartphone.

L’app è uno strumento che permette di trovare facilmente applicazioni nuove e uniche di qualsiasi categoria che sono state accuratamente testate e controllate dal creatore di app Sam Beckman.

Shelf: App Curator permette di trovare l’app migliore per ogni necessità

Per oltre 5 anni Sam Beckman ha recensito e presentato migliaia di applicazioni sul suo canale YouTube e l’app Shelf è in grado di diventare l’hub personale per trovare ciascuno dei suoi consigli.

Oltre a questo l’app può essere utilizzata anche per curare i propri elenchi di applicazioni, fornire recensioni delle applicazioni e seguire altri utenti all’interno dell’app per vedere le loro selezioni curate.

L’app Shelf: App Curator è disponibile gratuitamente supportata da annunci pubblicitari rimovibili tramite acquisti in-app opzionali ed è rintracciabile nel Play Store di Google utilizzando il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

