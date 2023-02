Continuiamo a seguire con interesse le indiscrezioni che si susseguono in Rete con riferimento a Realme GT Neo 5, smartphone che il produttore ha in programma di lanciare in Cina la prossima settimana.

In attesa del 9 febbraio, giorno scelto per l’annuncio ufficiale, il team di Realme ha deciso di pubblicare delle immagini dello smartphone, mostrandoci la sua parte posteriore, caratterizzata dalla presenza di una luce LED di forma rettangolare.

Cosa possiamo aspettarci da Realme GT Neo 5

Alla fine dello scorso anno si sono diffuse delle indicrezioni secondo cui lo smartphone avrebbe dovuto avere delle luci RGB ma questa immagine ci mostra una sola colorazione viola.

Il comparto fotografico posteriore potrà contare su tre sensori, il principale dei quali si trova nella parte alta del modulo (stando alle indiscrezioni dovrebbe avere una risoluzione di 50 megapixel) mentre gli altri due in quella bassa.

Il produttore cinese ha anche confermato che Realme GT Neo 5 potrà contare sul supporto alla ricarica rapida a 240 W (ci sarà anche una variante con ricarica a 150 W), precisando che 30 secondi di ricarica garantiranno fino a 2 ore di conversazione (non sono stati invece forniti dettagli sul tempo di ricarica totale).

E per chi teme che una velocità di ricarica così elevata possa causare danni alla batteria, il team di Realme ci tiene a precisare che anche dopo 1.600 cicli completi di carica e scarica, la capacità effettiva della batteria sarà ≥80%, il doppio dello standard del settore, in modo che il telefono possa essere utilizzato anche dopo quattro anni.

Tra le altre caratteristiche dello smartphone dovremmo trovare un display AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 144 Hz e un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato, un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 GB, 12 GB o 16 GB di RAM, 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria di archiviazione

Appuntamento al 9 febbraio per scoprire sia tutte le caratteristiche di Realme GT Neo 5 che quando lo smartphone potrebbe arrivare in Europa.