Vi piace ascoltare musica in compagnia dei vostri amici, in casa o all’aria aperta e state cercando un altoparlante in grado di distinguersi dalla massa? Volete che abbia una buona potenza, un’autonomia adeguata alla situazione e che possa essere trasportato senza particolari problemi? Avete trovato il prodotto che fa per voi: Tronsmart Halo 100.

Arriva oggi sul mercato il nuovo speaker Bluetooth firmato Tronsmart e ancora una volta è pronto a raccogliere consensi grazie a una serie di soluzioni che ve lo faranno amare fin dal primo momento. Andiamo dunque a scoprire insieme le caratteristiche tecniche e le funzioni che lo rendono davvero unico.

Tronsmart Halo 100, l’anima delle feste

Da spento Tronsmart Halo 100 potrebbe anche passare inosservato, non fosse per la grande maniglia in tessuto che ne facilità gli spostamenti. È di colore nero, con una grande griglia frontale e un pannello touch nella parte superiore, dove sono situati i controlli dello speaker. La scheda tecnica non è niente male, visto che abbiamo un woofer, due medi e un tweeter, oltre a un radiatore passivo in grado di rendere ancora più caldi e avvolgenti i bassi.

La potenza complessiva è di ben 60 watt, niente male se consideriamo che lo speaker misura 287 x 198 x 150 millimetri e pesa circa 2,7 Kg. È dotato di certificazione IPX6 quindi non dovrete temere di danneggiarlo se lo portate a bordo piscina o se finisce sotto uno scroscio improvviso di pioggia. Buona la connettività che include Bluetooth, AUX-IN, USB Type-A e slot microSD, per utilizzarlo anche senza la connessione diretta a una sorgente sonora.

L’autonomia può raggiungere le 18 ore, più che sufficiente anche per le feste che durano tutto il giorno e il tempo di ricarica si aggira sulle cinque ore e mezza. Ovviamente sull’autonomia incide il volume di ascolto ma anche l’utilizzo del sistema di luci.

Il vero punto di forza di Tronsmart Halo 100, infatti, è il suo sistema di illuminazione con 5 modalità luminose, tra cui la possibilità di far pulsare la luce a ritmo di musica, così da offrire un maggiore coinvolgimento a chi ascolta. Utilizzando la companion app, che può essere installata su dispositivi Android o iOS, è possibile personalizzare gli effetti audio e intervenire sull’equalizzatore, per trarre il meglio da ogni tipo di musica.

E se volete il massimo potete collegare due altoparlanti per ottenere un perfetto suono stereo, così da rendere perfette le vostre feste domestiche, o per ascoltare anche i minimi dettagli ed effetti dei vostri brani preferiti.

Dove acquistarlo

Tronsmart Halo 100 è in vendita da oggi sullo store ufficiale del produttore ma anche presso Geekmall e Amazon. Il prezzo è di 99,99 euro, davvero niente male considerate le caratteristiche del prodotto. Sullo store ufficiale è disponibile anche il modello Tronsmart Halo 110, dotato di ingresso per microfono, per dare libero sfogo al deejay che è in tutti voi. A seguire i link per l’acquisto sui tre store indicati.

