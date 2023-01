Le spedizioni di smartphone sono diminuite di quasi il 20% su base annua durante il recente periodo festivo, poiché la domanda dei consumatori ha subito una frenata a causa dell’inflazione e delle incertezze economiche.

Secondo la società di analisi IDC, il mercato degli smartphone ha affrontato il più grande calo mai registrato in un singolo trimestre che ha contribuito a far registrare nel 2022 un totale di 1,21 miliardi di smartphone spediti, il più basso addirittura dal 2013.

Il 2022 ha registrato il più basso numero di spedizioni di smartphone dal 2013

Le spedizioni durante l’importantissimo trimestre festivo sono state in calo rispetto al trimestre precedente per la prima volta in assoluto, afferma Nabila Popal, direttore della ricerca presso IDC.

La società ritiene che i venditori di smartphone affronteranno il 2023 con cautela preferendo sfoltire i magazzini, in quanto non solo la una domanda dei consumatori è più debole per l’inflazione e le incertezze economiche, ma anche per il fatto che ormai gli smartphone meno recenti soddisfano gran parte degli utenti che non sentono più il bisogno di cambiare il proprio dispositivo frequentemente come in passato.

Un mercato degli smartphone così debole impatterà sui giganti del settore come Samsung e Apple, ma potrebbe essere vantaggioso per i consumatori in cerca di occasioni, grazie a offerte e promozioni di permuta che potrebbero diventare ancora più convenienti nel 2023.

Potrebbe interessarti: Smartphone ricondizionato o usato? Dove comprare e come scegliere