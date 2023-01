Google Pixel 7 Pro è senza dubbio uno degli smartphone più desiderati tra quelli lanciati nel 2022, oltre che uno dei più performanti e ciò è merito della grande attenzione prestata dal team di ingegneri del Colosso di Mountain View per ogni particolare, sia estetico che per quanto riguarda la scelta delle componenti hardware da usare.

Il team di progettazione di Google di tanto in tanto esegue i propri scatti delle operazioni di smontaggio e uno in particolare che ha come protagonista Google Pixel 7 Pro sembra essere ideale per essere usato come sfondo per tale telefono.

Un insolito sfondo di Google Pixel 7 Pro

La foto in questione ci mostra tre file di componenti da tre (ossia disposte in una griglia 3 x 3) di un Google Pixel 7 Pro Obsidian: nella prima fila si trovano le viti e il processore Google Tensor G2 (uno dei punti di forza principali dello smartphone), il display e la bobina di ricarica wireless; in quella centrale vi sono gli elementi del comparto imaging (un’altra delle chicce del telefono) e una parte della scheda madre, la parte posteriore della scocca in metallo e il retro in vetro; nella terza fila troviamo la batteria, il vetro del display e altre piccole componenti (tutte disposte in un ordine molto rigoroso).

Ebbene, se vi state chiedendo quale sia l’effetto finale di tutte queste più o meno piccole parti dello smartphone del colosso di Mountain View disposte con una cura così maniacale, ecco la risposta:

Il colosso di Mountain View ha inviato queste immagini ad alcuni Pixel Super Fans lo scorso mese e lo staff di 9to5Google ne ha personalizzata una (portandola a risoluzione 1.440 x 3.120 pixel), in modo da poter essere sfruttata alla perfezione sullo smartphone di Google.

Il risultato è uno sfondo a dir poco iconico, non trovate?

