Alla ricerca di un nuovo smartphone Android di fascia media con connettività di quinta generazione? Allora fareste bene a dare uno sguardo all’offerta disponibile in queste ore per Xiaomi 12 Lite 5G, uno smartphone con specifiche moderne e un design piacevole, con cover posteriore in vetro. Vediamo come approfittare di un bello sconto.

Xiaomi 12 Lite 5G a un ottimo prezzo in varie colorazioni

Per chi non lo conoscesse nel dettaglio, Xiaomi 12 Lite 5G è uno smartphone di fascia media lanciato sul mercato italiano nella seconda metà del mese di settembre. Le specifiche tecniche sono piuttosto interessanti, considerando che sono “capeggiate” dal display AMOLED TrueColor da 6,55 pollici con risoluzione Full-HD+, refresh rate fino a 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision e sensore d’impronte integrato, e dal SoC Qualcomm Snapdragon 778G a 6 nm, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4X e da 128 GB (nella versione in offerta) di memoria interna UFS 2.2.

A livello fotografico il dispositivo offre un sensore anteriore da 32 MP, con obiettivo integrato attraverso un piccolo foro centrale, ma anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale HM2 da 108 MP, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore da 2 MP per gli scatti macro. Oltre alla connettività 5G abbiamo Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C, ma niente porta per il jack audio da 3,5 mm. Completa il quadro la batteria da 4300 mAh, compatibile con la ricarica rapida cablata da 67 W (bastano circa 40 minuti per tornare al 100%).

Xiaomi 12 Lite 5G è stato lanciato a fine settembre 2022 a un prezzo consigliato non particolarmente accattivante (449 euro per la versione 8-128 GB), ma ora potete acquistarlo in offerta su eBay con uno sconto di circa 100 euro nelle colorazioni Black, Green e Pink. La prima è disponibile a 352 euro, le altre due a 354 euro. In tutti e tre i casi a proporlo è un venditore affidabile facente parte del programma eBay Premium: può vantare migliaia di feedback positivi e offre pagamento PayPal (e quindi possibilità di rateizzare in tre mensilità). Se siete decisi potete seguire i link qui in basso, ma per eventuali indecisioni potete fare riferimento alla nostra recensione (testuale o video).

Acquista Xiaomi 12 Lite 5G in offerta (Black)

Acquista Xiaomi 12 Lite 5G in offerta (Green)

Acquista Xiaomi 12 Lite 5G in offerta (Pink)

