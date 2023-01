Samsung è una delle aziende che da tempo hanno iniziato a investire nel settore smart home e a sviluppare soluzioni che siano in grado di garantire agli utenti un’esperienza sempre migliore e nelle scorse ore il colosso coreano ha annunciato un’importante novità relativa agli smartwatch.

Ci riferiamo al rilascio di un aggiornamento per l’ecosistema SmartThings, grazie al quale i possessori di Galaxy Watch avranno la possibilità di monitorare e controllare una parte ancora più grande della propria casa intelligente direttamente dal polso.

Gli smartwatch di Samsung diventano ancora più utili

Tale update andrà ad ampliare l’elenco dei dispositivi che possono essere controllati utilizzando SmartThings su Galaxy Watch, comprendendo device molto comuni come i purificatori d’aria, i termostati e le tapparelle.

Questi nuovi device supportati si vanno ad aggiungere agli altri dispositivi che è già possibile gestire attraverso lo smartwatch, come le smart TV, le luci o gli altoparlanti.

Grande soddisfazione per questo nuovo traguardo è stata espressa da Jaeyeon Jung, Vice Presidente Esecutivo e capo di SmartThings, che ci ha tenuto a precisare che “gli smartwatch e i dispositivi indossabili stanno diventando sempre più popolari e questo nuovo aggiornamento consente agli utenti di massimizzare la loro esperienza di vita domestica connessa”, mettendo in risalto come tale update non farà altro che aumentare le possibilità di personalizzazione.

E così, ad esempio, grazie alla possibilità di controllare le videocamere connesse dagli smartwatch Galaxy Watch, per gli utenti sarà molto più facile restare collegati con la propria casa intelligente, il tutto senza nemmeno il bisogno di aprire l’app, in quanto sarà sufficiente uno scorrimento verso destra dalla schermata home dell’orologio per raggiungere SmartThings.

Il colosso coreano ricorda che in occasione del CES 2023 di Las Vegas ha fornito una dimostrazione della sua visione del settore smart home e nei prossimi mesi proseguirà su questa strada, provando a rendere sempre più ricca e personalizzabile la sua offerta.

