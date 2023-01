Samsung è senza dubbio una delle aziende che hanno deciso di puntare sugli smartphone pieghevoli, divenendo rapidamente una di quelle leader del settore, oltre che un vero e proprio punto di riferimento.

Il team di ingegneri del colosso coreano continua a lavorare su nuove soluzioni che possano garantire agli utenti un’esperienza migliore e un esempio in tal senso ci è offerto da un prototipo di schermo pieghevole mostrato da Samsung Display.

Samsung lavora a un display che si piega a 360°

Il prototipo di display di cui stiamo parlando, chiamato “Flex In & Out”, è stato mostrato dal colosso coreano in occasione del CES 2023 di Las Vegas ed è in grado di ruotare di 360°, il che significa che può essere piegato sia verso l’interno che verso l’esterno.

Inoltre pare che tale schermo sia dotato di un diverso design della cerniera, che presumibilmente crea una piega molto meno visibile, contribuendo a “stressare” meno il pannello rispetto alle cerniere utilizzate sino ad oggi.

Il prototipo mostrato da Samsung al CES 2023 non è il primo che il colosso coreano realizza sulla base di un design che consente la piegatura in entrambe le direzioni (sebbene in passato l’approccio era diverso e il display si piegava come una “S” in più parti).

Fino ad oggi, ad ogni modo, il colosso coreano non ha ritenuto di avere pronta per il mercato una soluzione più audace rispetto a quella tradizionale che consente la piegatura “unidirezionale” e anche l’ultima generazione di pieghevoli lanciata da Samsung, ossia Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, è basata su schermi che si piegano solo verso un lato.

Al momento non è chiaro se questo sistema sarà utilizzato per Samsung Galaxy Z Fold5, smartphone per il quale si attende l’introduzione di una nuova cerniera. Il colosso coreano si spingerà fino al punto di rivoluzionare completamente la soluzione usata fino ad oggi?