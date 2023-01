Da quando Samsung ha deciso di puntare sugli smartphone pieghevoli, il suo team di ingegneri ha lavorato duramente per riuscire a garantire importanti progressi in termini di design e per quanto riguarda Samsung Galaxy Z Fold5 le aspettative di appassionati di tecnologia e addetti ai lavori sono piuttosto elevate.

Pare, infatti, che il colosso coreano abbia deciso di introdurre una nuova cerniera che dovrebbe rendere la piega al centro del display meno evidente, offrendo così agli utenti un’esperienza visiva più piacevole (l’attuale sistema prevede che lo schermo si pieghi su sé stesso e a causa di ciò le due cornici restano leggermente separate tra loro quando il telefono è chiuso).

Importante novità per Samsung Galaxy Z Fold5

Stando a quanto è stato riportato dal popolare leaker Ice Universe su Twitter, per il suo prossimo smartphone pieghevole il colosso coreano avrebbe in programma di usare una cerniera “a goccia” (chiamata internamente “dumbbell”, ossia a manubrio), soluzione peraltro già utilizzata da altri brand e grazie alla quale il display presenta una piega più discreta.

Se vi state chiedendo la ragione per la quale il colosso coreano abbia atteso la quinta generazione di smartphone pieghevoli per passare a una soluzione di questo tipo, la risposta pare sia la resistenza all’acqua.

Ma, sempre a dire di Ice Universe, il problema sarebbe stato risolto dagli ingegneri di Samsung, che con Samsung Galaxy Z Fold5 dovrebbero essere riusciti a mettere sul piatto uno smartphone pieghevole caratterizzato da un ampio display con una piegatura meno visibile, il tutto senza rinunciare alla protezione dall’acqua.

Ricordiamo che per il lancio di Samsung Galaxy Z Fold5 ci sarà da avere pazienza probabilmente fino all’estate e, pertanto, nei prossimi mesi ci sarà occasione per scoprire più dettagli sulla nuova cerniera dello smartphone.

Al momento, del resto, il colosso coreano è impegnato nella preparazione della serie Samsung Galaxy S23, il cui evento di presentazione è in programma per l’1 febbraio.

* * * Nella foto in alto il Samsung Galaxy Z Fold4

