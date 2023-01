Nelle settimane che precedono un evento di Samsung particolarmente atteso in Rete solitamente vanno moltiplicandosi le anticipazioni e il lancio della serie Samsung Galaxy S23, in programma per mercoledì 1 febbraio, ovviamente non fa eccezione.

E così nelle scorse ore è toccato al popolare leaker Evan Blass fornire un prezioso contributo a chi attende con impazienza di scoprire cosa il colosso coreano ha in serbo per noi, condividendo quelle che dovrebbero essere le custodie ufficiali di Samsung Galaxy S23 Ultra (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Svelata anche la custodia di Samsung Galaxy S23 Ultra

Le immagini pubblicate da Evan Blass ci permettono di vedere 4 delle colorazioni in cui sarà disponibile una delle custodie ufficiali del nuovo smartphone di punta di Samsung (dovrebbe trattarsi di quella che sul mercato arriverà con il nome di Smart Clear View Cover), il cui design non sembra distaccarsi molto da quello delle cover della precedente generazione.

Previous Next Fullscreen

Queste immagini non confermano soltanto le colorazioni di Samsung Galaxy S23 Ultra già emerse in precedenza (ossia Cotton Flower, Phantom Black, Botanic Green e Misty Lilac) ma anche quello che dovrebbe essere il design del suo comparto fotografico posteriore.

Ricordiamo a tal proposito che, stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento, la fotocamera principale dello smartphone dovrebbe vantare un sensore primario da 200 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel, un teleobiettivo da 12 megapixel (con zoom 3x) e un teleobiettivo da 12 megapixel (con zoom ottico 10x).

In sostanza, chi acquisterà Samsung Galaxy S23 Ultra dovrebbe ritrovarsi tra le mani uno degli smartphone destinati a divenire uno dei punti di riferimento del settore mobile in ambito fotografico.

In attesa dell’evento di presentazione ufficiale, vi diamo appuntamento alle prossime indiscrezioni che, ne siamo certi, non si faranno attendere troppo.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Samsung del mese