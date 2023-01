Ora che il 2023 è ormai iniziato, i vari produttori di smartphone hanno dato il via al lancio degli smartphone con i quali lo affronteranno e per quanto riguarda Samsung si avvicina il lancio anche di un modello di fascia medio-bassa che dovrebbe garantire importanti numeri in termini di vendite: stiamo parlando di Samsung Galaxy A24.

Stando alle ultime indiscrezioni, questo smartphone rispetto alla precedente generazione non sarà “rivoluzionario” ma porterà con sé comunque alcuni miglioramenti e quello principale sarà probabilmente relativo alla fotocamera anteriore.

Cosa possiamo aspettarci da Samsung Galaxy A24

Pare che chi acquisterà questo telefono potrà contare su una fotocamera frontale da 13 megapixel (su Samsung Galaxy A23 è da 8 megapixel), che dovrebbe essere capace di garantire un miglioramento della qualità dei selfie.

Non sono previste grandi novità, invece, per la fotocamera posteriore, che dovrebbe poter fare affidamento su un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 5 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel.

Nessuna grande novità neanche per la batteria, che dovrebbe avere una capacità di 5.000 mAh ed essere così in grado di garantire agli utenti un paio di giorni di autonomia senza pensieri.

Tanto per farsi un’idea di quella che potrebbe essere la dotazione tecnica di Samsung Galaxy A24, ecco le principali caratteristiche di Samsung Galaxy A23:

display da 6,6 pollici TFT V-Cut con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.408 pixel) e vetro Corning Gorilla Glass 5

SoC Octa Core (2,4GHz + 1,9GHz)

4 GB / 6 GB / 8 GB di RAM

64 GB / 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 1 TB

fotocamera anteriore da 8 megapixel (F/2.2)

fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel (F/1.8), ultra grandangolare da 5 megapixel (F/2.2), macro da 2 megapixel (F/2.4) e di profondità da 2 megapixel (F/2.4)

batteria da 5.000 mAh (con ricarica rapida Super Fast Charging a 25 W)

connettività LTE

sensore di impronte laterale

Samsung Knox

dimensioni di 165,4 x 76,9 x 8,44 mm

peso di 195 grammi

Samsung Galaxy A24 dovrebbe essere lanciato nel primo trimestre del 2023. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore coreano, anche per scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

