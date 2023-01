Il momento tanto temuto dagli utilizzatori di Windows 7 e Windows 8.1 è alla fine arrivato: da oggi i due sistemi operativi non godono più di alcuna forma di supporto da parte di Microsoft, che non rilascerà aggiornamenti di sicurezza e non fornirà alcun tipo di assistenza tecnica. Per molti è giunto quindi il momento, troppo spesso rimandato, di cambiare sistema operativo e passare a una versione più recente.

Se l’aggiornamento a Windows 10 è ancora gratuito per qualcuno, se dovete acquistare un nuovo computer, o aggiornare quello vecchio, la soluzione migliore è quella di acquistare una licenza di Windows 10 o Windows 11. Se vi rivolgete direttamente al sito ufficiale dovrete spendere almeno 200 euro, una cifra che a volte frena gli utenti, che decidono di continuare con software obsoleti o che si rivolgono ad altre fonti.

In quest’ultimo caso c’è la concreta possibilità di installare malware che mette a rischio la sicurezza dei dati, senza trascurare le implicazioni legali della vicenda. La soluzione migliore per risparmiare e avere una licenza legale e originale al 100% è quella di rivolgersi a Godeal24, che in questi giorni ha lanciato una nuova campagna promozionale, con prezzi strepitosi su tantissimi prodotti di numerosi produttori.

Potete avere Windows 10 Professional a poco più di 7 euro, cifra che scende se comprate un bundle con due licenze, ma ci sono ottimi sconti anche per chi sta cercando una licenza per un pacchetto Microsoft Office, uno dei più utilizzati a livello lavorativo ma anche domestico. I prezzi sono davvero ottimi, e in alcuni casi non è nemmeno necessario utilizzare particolari codici sconto per ottenerli:

Godeal24 ha preparato anche numerosi bundle, che includono sia una licenza di Windows che una di Office, così da aumentare ulteriormente il risparmio. In questo caso potete utilizzare il coupon GOLE62 per ottenere un ulteriore sconto del 62% e pagare il prezzo che trovate indicato qui sotto.

Se invece avete un ufficio, un piccolo studio e volete realizzare un server aziendale, ecco alcune ottime offerte sulle versioni apposite di Windows, scontate del 50% utilizzando il codice GOLE50.

Su Godeal24, inoltre, trovate anche una vasta selezione di utility per tenere sempre perfettamente efficiente il vostro computer. Anche in questo caso gli sconti sono importanti e raggiungono il 90% rispetto al prezzo di listino originale. Questo perché Godeal24 rivende licenze “usate”, che vengono cedute da aziende alle quali non servono più. Si tratta di una pratica regolamentata dall’Unione Europea e completamente legale, una vera manna dal cielo per gli utenti finali che possono così avere dei risparmi considerevoli sui propri acquisti.

Altri strumenti in offerta>>>

La bontà del servizio è testimoniata anche dai giudizi di chi ha già utilizzato il servizio: su TrustPilot il 98% delle recensioni è decisamente positivo, sintomo dell’affidabilità di Godeal24. Ricordate inoltre che gli acquisti possono essere pagati con PayPal, per la massima sicurezza, e che il servizio tecnico risponde a questo indirizzo email 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Informazione Pubblicitaria