Meteo Apex è un’applicazione che mette a disposizione un orologio digitale multifunzione completamente personalizzabile e un’app per le previsioni del tempo.

L’app permette di ottenere previsioni giornaliere e orarie, avvisi su condizioni meteo avverse, aggiornamenti meteo giornalieri fino a 7 giorni, vari widget con orologio e meteo, notizie e altro.

È possibile controllare le probabilità di pioggia e la temperatura oraria per pianificare le attività all’aperto, consultare il bollettino meteorologico ed essere avvisati in caso di condizioni meteo avverse come tuoni, tempeste, ondate di caldo, temporali, forti piogge ecc.

Meteo Apex mette a disposizione molti widget incluso un radar meteo

Meteo Apex offre molti widget che mostrano anche informazioni come un’accurata temperatura esterna, ora dell’alba e del tramonto, percentuale di umidità, pressione atmosferica, l’intensità dei raggi UV e informazioni sulla nuvolosità disponibili in diversi stili e temi.

L’app include anche un widget con radar gratuito che permette di controllare l’evoluzione delle condizioni del tempo in modo più intuitivo con l’aiuto della mappa satellitare.

Meteo Apex è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci pubblicitari e acquisti in-app opzionali ed è rintracciabile nel Play Store di Google utilizzando il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 4.4 o versioni successive.

