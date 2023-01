FreeSegreteria Telefonica è un’applicazione che risponde alle chiamate perse con la voce dell’utente quando non vuole o non può rispondere. Lo strumento sostituisce il servizio “Ti ho cercato” offerto dall’operatore, registra il messaggio di chi chiama e avvisa per ogni chiamata persa.

L’app offre la possibilità di personalizzare il messaggio riprodotto dalla segreteria con audio o testo con risposte diverse per ogni momento della giornata per dare un tocco professionale al risponditore, inoltre consente a chi chiama di lasciare un messaggio vocale direttamente nell’app.

Previous Next Fullscreen

FreeSegreteria Telefonica è un risponditore automatico che tiene a bada i call center

FreeSegreteria Telefonica riconosce le chiamate dei call center permettendo di far sentire il messaggio di numero inesistente agli scocciatori.

La versione premium dell’app offre la possibilità di modificare l’audio di risposta in base al giorno/ora, impostare audio di maggiore durata, collegare più numeri di telefono alla stessa applicazione, il tutto senza la pubblicità.

FreeSegreteria Telefonica è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali per l’eventuale abbonamento alla versione Premium.

L’app è reperibile nel Play Store di Google utilizzando il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive. Nel caso si decida di rimuovere FreeSegreteria è necessario disattivare le deviazioni di chiamata chiamando il numero gratuito ##002#.

Da non perdere: Migliori smartphone Android