Entro la fine del mese HONOR dovrebbe lanciare la nuova generazione della serie Magic, che sul mercato dovrebbe arrivare con il nome ufficiale di HONOR Magic 5.

Nelle scorse ore in Rete sono state pubblicate delle immagini che ci mostrano quello che dovrebbe essere il design della parte posteriore del nuovo smartphone di HONOR (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ecco cosa possiamo aspettarci da HONOR Magic 5

In particolare, le immagini rendering pubblicate da @SPinfoJP si soffermano sulla parte posteriore ove si posiziona il modulo fotografico e basta un rapido sguardo per accorgersi che le sue dimensioni saranno piuttosto generose.

Stando a tali immagini, HONOR Magic 5 continuerà ad adottare un modulo della fotocamera circolare allineato al centro, costituito da tre sensori posizionati con uno schema triangolare (uno di essi dovrebbe essere un teleobiettivo periscopico), al di sotto del quale si trova un flash LED.

Sul modulo della fotocamera è impressa la scritta “100x“, il che suggerisce che lo zoom sarà uno dei punti di forza del nuovo smartphone di HONOR.

Ricordiamo, a tal proposito, che il CEO del produttore cinese, Zhao Ming, di recente ha dichiarato che gli smartphone di questa serie sarebbero stati realizzati come modelli di punta, con particolare attenzione al comparto fotografico, alla comunicazione e alla sicurezza.

Tra le altre principali caratteristiche, sulla base delle indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento, non dovrebbero mancare un display da 6,8 pollici con refresh rate almeno a 120 Hz e supporto PWM dimming, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, una scocca con certificazione IP68 (resistenza a polvere e acqua), il supporto alla ricarica rapida a 100 W (o a 50 W in modalità wireless) e l’interfaccia personalizzata Magic UI.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire se e quando HONOR Magic 5 arriverà anche in Europa e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

