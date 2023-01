WhatsApp Beta per Android anticipa una novità per gli aggiornamenti di stato

Il team di sviluppo di WhatsApp è sempre al lavoro per migliorare il servizio sia nelle funzionalità più importanti che negli aspetti apparentemente secondari: l’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android rilasciato attraverso il Google Play Beta Program porta l’app alla versione 2.23.1.27 e non contiene alcuna nuova funzione immediatamente disponibile, ma anticipa una piccola novità per gli aggiornamenti di stato che verrà introdotta con un futuro update.

Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato a più riprese di WhatsApp, raccontandovi sia novità già rilevanti anche per la versione stabile sia nuove funzioni in test a partire dalla beta dell’app; se ve ne siete persi qualcuna, potete rimediare facilmente visitando questo link per la nostra pagina che raccoglie le notizie su WhatsApp per iOS e desktop e quest’altro per la pagina dedicata al mondo Android.

WhatsApp Beta per Android 2.23.1.27: le novità dell’aggiornamento

Il mese scorso, parlando di WhatsApp Desktop Beta, vi avevamo raccontato della nuova funzione che permetterà di segnalare gli aggiornamenti di stato; in questo modo, WhatsApp potrà contare sulla collaborazione dei propri utenti per esercitare un maggiore controllo su contenuti che non dovrebbero essere pubblicati negli aggiornamenti di stato dell’app, ad esempio perché in violazione dei Termini di Servizio; tale novità farà il paio con quella analoga già esistente per i messaggi.

Ebbene, la funzione in discorso è tuttora in fase di sviluppo per WhatsApp Desktop, ma adesso la notizia è un’altra: la stessa possibilità verrà offerta anche sull’applicazione per dispositivi Android. Come potete vedere dallo screenshot riportato qui sotto, WhatsApp per Android introdurrà un tasto per segnalare un aggiornamento di stato nella lista delle opzioni già disponibili.

Il meccanismo di funzionamento delle segnalazioni è presto spiegato: se l’utente ritiene che un determinato aggiornamento di stato non debba essere presente su WhatsApp poiché ne viola i Termini di Servizio o rappresenta una qualche forma di abuso, apre le opzioni e tocca il tasto per effettuare la segnalazione. Gli aggiornamenti di stato segnalati vengono inoltrati al team di moderazione di WhatsApp così da essere revisionati per individuare eventuali violazioni dei Termini di Servizio.

Gli utenti più attenti al discorso della privacy si staranno probabilmente chiedendo come questa nuova funzione si sposi con la tanto decantata crittografia end-to-end che salvaguarda la riservatezza delle conversazioni degli utenti ed impedisce a WhatsApp stessa — e a qualunque proxy provider — di conoscerne il contenuto. Ebbene, è importante sapere che le segnalazioni degli aggiornamenti di stato non andranno a compromettere la crittografia end-to-end che si applica a messaggi, file multimediali, chiamate vocali, condivisioni della posizione e aggiornamenti di stato stessi su qualsiasi dispositivo. La funzione di segnalazione rappresenterà solo uno strumento in più a tutela della sicurezza di WhatsApp e della sua community avverso comportamenti indesiderati. Del resto il servizio di messaggistica istantanea facente capo a Meta non sarà il primo della categoria ad implementare una funzione di questo tipo.

Detto questo, è bene ricordare come allo stato attuale la funzione di segnalazione degli aggiornamenti di stato sia ancora in fase di sviluppo e, pertanto, non sia ancora disponibile per nessuno. Al solito, quando la novità arriverà su WhatsApp per Android, i primi utenti a poterla provare saranno verosimilmente quelli del ramo Beta del servizio.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma dedicato seguendo questo link). Se il programma beta è al completo, potete sempre procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli sui metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi ricordiamo che potete consultare il nostro articolo dedicato.