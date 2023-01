Presentate ufficialmente lo scorso autunno, Razer Edge e Razer Edge 5G hanno finalmente una data ufficiale di esordio sul mercato: le due console, infatti, saranno lanciate il 26 gennaio 2023.

A renderlo noto è stato il produttore, che ha scelto il CES 2023 come vetrina per l’annuncio, dando così ai suoi due nuovi device dedicati agli appassionati di gaming la possibilità di farsi conoscere in un palcoscenico importante come la manifestazione di Las Vegas.

Le principali caratteristiche di Razer Edge

Realizzate da Razer in collaborazione con Qualcomm e Verizon, queste due console possono contare su una dotazione hardware di tutto rispetto, così come ci viene confermato dalla loro scheda tecnica:

display OLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 × 1.080 pixel) e refresh rate a 144 Hz

Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 Gaming Platform

8 GB di RAM LPDDR5

128 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1), con possibilità di espansione via microSD

fotocamera frontale da 5 megapixel

altoparlanti a 2 vie con 2 microfoni digitali, THX Spatial Audio

connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2

modello 5G: Sub 6, mm Wave Verizon 5G

batteria da 5.000 mAh

Android 12

dimensioni: 259,7 x 84,5 x 10,83 mm

peso di 263,8 grammi (400,8 grammi con il controller)

Razer ci tiene a sottolineare che questi dispositivi possono anche contare su un sistema di raffreddamento appositamente progettato per garantire agli utenti la possibilità di cimentarsi in lunghe sessioni di gioco con i migliori titoli AAA senza preoccupazioni.

Prezzi e disponibilità

I nuovi device di Razer al momento saranno commercializzati soltanto negli Stati Uniti e non vi sono informazioni sulla possibilità che il produttore decida di lanciarli anche in altri Paesi.

Il modello in versione solo Wi-Fi sarà disponibile a 400 dollari sul sito ufficiale del produttore e nei suoi store fisici mentre Razer Edge 5G potrà essere acquistato soltanto attraverso Verizon (sul suo sito e nei punti vendita dell’operatore) ad un prezzo che non è stato ancora comunicato.