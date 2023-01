I caricabatterie sono tra gli accessori più utili, soprattutto ora che molti smartphone vengono venduti con confezioni sempre più scarne e la quantità di dispositivi nelle nostre case aumenta sempre più. Proprio per questo vi suggeriamo un’interessante offerta a disposizione su Amazon che tocca il caricabatterie Spigen GaN da 65 W con doppia porta USB Type-C, con il quale potete ricaricare due dispositivi contemporaneamente. Scopriamolo più da vicino.

Questo caricabatterie Spigen GaN non può mancare in casa ed è in offerta su Amazon

Il nome completo del caricabatterie è Spigen ArcStation Pro GaN 652: si tratta di un prodotto con doppia porta USB Type-C che offre design salvaspazio e distribuzione intelligente della potenza (65 W per una porta oppure 40 W + 25 W in caso di doppia ricarica). Proprio grazie ai vantaggi della tecnologia GaN, del PCB 3D e del chipset in silicio, il caricabatterie risulta il 53% più piccolo. La tecnologia IntelligentSafety, garantisce la sicurezza per utenti e dispositivi e riduce le temperature.

I caricabatterie GaN si distinguono da quelli classici per la presenza di nitruro di gallio, un semiconduttore che può garantire alte prestazioni senza produrre eccessivo calore. Questi prodotti sono in grado di ridurre in modo consistente il fabbisogno energetico e consentono di avvicinare i componenti interni senza che questo generi eccessivo calore. L’accessorio Spigen è l’ideale per gli smartphone Android e altri prodotti, come gli iPhone e persino i notebook. Le due porte permettono di ricaricare anche due prodotti per volta, ovviamente con una potenza distribuita tra le due.

Il caricabatterie Spigen ArcStation Pro GaN 652 è in offerta con il 20% di sconto su Amazon e potete acquistarlo a circa 30 euro. Se siete interessati potete procedere seguendo il link qui in basso:

