Se avete deciso di acquistare Redmi Note 10 Pro e state soltanto aspettando l’occasione giusta, Esselunga potrebbe avere ciò che fa al caso vostro: il popolare smartphone di Redmi, infatti, è disponibile nei punti vendita di questa catena ad un prezzo decisamente accattivante.

Fino al 18 gennaio 2023 (salvo esaurimento scorte), infatti, potrete acquistare Redmi Note 10 Pro (con 6 GB di RAM) in offerta a 179 euro e potete trovare tutti i punti vendita che aderiscono a tale iniziativa direttamente sul sito ufficiale di Esselunga.

Le principali caratteristiche di Redmi Note 10 Pro

Ricordiamo che stiamo parlando di uno smartphone di fascia media, dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz e animato da un processore Qualcomm Snapdragon 732G (con GPU Adreno 618), con il supporto di 6 GB o 8 GB di RAM e con fino a 128 GB di memoria di archiviazione (con tecnologia UFS 2.2).

Passando al comparto fotografico, frontalmente lo smartphone di Redmi può fare affidamento su un singolo sensore da 16 megapixel (posizionato in un foro in alto al centro del display) mentre sulla parte posteriore troviamo una quadrupla fotocamera, con un sensore primario da 108 megapixel (con tecnologie 9-in-1 pixel-binning e Dual Native ISO), accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel, un sensore da 2 megapixel per la profondità e un sensore macro da 5 megapixel.

Per quanto riguarda l’autonomia, infine, Redmi Note 10 Pro è uno smartphone realizzato con l’obiettivo di garantire agli utenti di non farsi troppe preoccupazioni durante la giornata, aiutato da questo punto di vista da una batteria da 5.020 mAh che supporta la ricarica rapida a 33 W (grazie alla quale riesce a ricaricarsi completamente in poco più di un’ora).

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate approfittare dell’offerta di Esselunga, non vi resta altro da fare che cercare il punto vendita più vicino (trovate la pagina dedicata sul sito ufficiale seguendo questo link).

