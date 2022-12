Pare che la serie Samsung Galaxy S22 non sia riuscita a raggiungere il traguardo sperato dal produttore in termini di vendite, almeno stando alle ultime notizie provenienti dalla Corea del Sud.

In sede di lancio della nuova serie di smartphone di punta di Samsung, infatti, l’azienda non ha nascosto di avere in progetto di raggiungere quota 30 milioni di modelli venduti nel 2022 ma sembra che a pochi giorni fine dell’anno l’obiettivo sia ancora molto distante.

Le vendite della serie Samsung Galaxy S22 hanno deluso le aspettative

Ricordiamo che la serie Samsung Galaxy S22 è stata accolta con grande entusiasmo dagli appassionati di tecnologia e dagli addetti ai lavori ma nel corso delle settimane il clima è andato cambiando e a ciò ha contribuito anche la vicenda del Game Optimization Service, ossia la decisione del colosso coreano di limitare artificialmente le prestazioni dei dispositivi per migliorare l’efficienza della batteria e la gestione termica.

Ma ad incidere negativamente sui risultati in termini di vendite della serie Samsung Galaxy S22 è stata indubbiamente anche la crisi economica, i cui effetti si sono sentiti maggiormente sui device più costosi come questi del colosso coreano.

E così Samsung nel corso del 2022 ha rivisto due volte al ribasso le previsioni di vendita dei suoi smartphone, passando dall’obiettivo iniziale di 300 milioni di modelli venduti entro la fine dell’anno a 270 milioni (a maggio) e poi a 260 milioni (ad agosto), risultato quest’ultimo che allo stato attuale non è chiaro se sarà centrato.

Nonostante le difficoltà della serie Samsung Galaxy S22, nel complesso il colosso coreano riesce ancora a fare registrare volumi di vendita enormi e ciò ovviamente grazie ai modelli di fascia media e bassa, che rappresentano il suo punto di forza.

Ad ogni modo, grazie anche agli smartphone pieghevoli, nel 2022 il prezzo medio di vendita degli smartphone del colosso coreano seguirà un trend di crescita iniziato un paio di anni fa (nel secondo trimestre si è attestato intorno ai 380 dollari), seppur ancora lontanissimo da quello di Apple (oltre 950 dollari).

