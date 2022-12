Tra gli smartphone che OnePlus dovrebbe presto lanciare sul mercato vi è anche OnePlus Ace 2, device protagonista di nuove indiscrezioni nelle scorse ore che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche.

Allo stato attuale la data di lancio ufficiale di questo nuovo telefono non è stata ancora svelata ma è probabile che il colosso cinese non farà attendere troppo a lungo i suoi fan.

Cosa sappiamo al momento di OnePlus Ace 2

Stando a quanto ha reso noto il popolare leaker Digital Chat Station sul social cinese Weibo, OnePlus Ace 2 dovrebbe poter contare su un display curvato AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate a 120 Hz e sulla potenza di calcolo garantita da un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Si tratterebbe di un importante miglioramento rispetto al suo predecessore, che non può vantare uno schermo curvato ed è animato da una CPU MediaTek Dimensity 8100.

Per quanto riguarda il comparto memorie, OnePlus dovrebbe offrire agli utenti la possibilità di scegliere tra 8 GB, 12 GB o 16 GB di RAM e tra 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione.

Ed ancora, stando al leaker OnePlus Ace 2 dovrebbe poter contare su una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 100 W.

Passando al settore imaging, frontalmente OnePlus Ace 2 dovrebbe presentare una singola fotocamera da 16 megapixel mentre sulla parte posteriore dovrebbe trovare spazio una tripla fotocamera con un sensore primario Sony IMX890 da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da un sensore da 2 megapixel.

Per quanto riguarda l’aspetto software, infine, lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato con a bordo l’interfaccia OxygenOS basata su Android 13.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore cinese per scoprire tutte le caratteristiche del suo nuovo smartphone, la fascia di prezzo in cui si andrà a posizionare e i mercati in cui verrà commercializzato.

