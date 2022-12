Samsung ha annunciato Galaxy A23 5G nell’agosto di quest’anno, ma subito dopo il suo debutto sul mercato la società avrebbe scoperto una magagna che stava compromettendo il funzionamento dello smartphone.

Secondo il rapporto della pubblicazione coreana TheElec, Samsung avrebbe condotto una lunga indagine chiedendo aiuto a vari partner del settore per risolvere problematiche non specificate relative a componenti come la fotocamera.

Samsung avrebbe ridotto del 70% la produzione di Galaxy A23 5G

Stando a quanto riferito Samsung ora avrebbe risolto il misterioso problema, ma l’azienda avrebbe deciso di ridurre drasticamente la produzione programmata per il suo smartphone 5G più economico.

Secondo il rapporto Samsung avrebbe inizialmente pianificato di spedire 12,6 milioni di unità Galaxy A23 5G, ma ora punterebbe a vendere meno di quattro milioni di unità, quindi il 70% in meno.

Tuttavia il problema non specificato sul Galaxy A23 5G non sembra esistere sul modello 4G lanciato a marzo e che differisce solo per il chipset leggermente più potente e il display con un frequenza di aggiornamento di 90 Hz invece di 120 Hz.

In ogni caso potrebbero esserci altri motivi dietro a una decisione del genere e sarebbe un disastro se l’azienda fosse obbligata a richiamare lo smartphone.

