Il Google Play Store rappresenta il cuore di Android, in quanto è la piattaforma che consente agli utenti di trovare tutte le applicazioni e i servizi di cui hanno bisogno per personalizzare lo smartphone o il tablet in base alle proprie esigenze e rendere questi device i fedeli compagni per le attività di tutti i giorni.

Ovviamente anche le famiglie si rivolgono al Google Play Store per trovare i giochi e le app per tutti i loro componenti e nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha annunciato l’introduzione di un nuovo modo più semplice per effettuare gli acquisti sulla piattaforma in sicurezza.

Un nuovo strumento per le famiglie sul Google Play Store

Allo stato attuale il Google Play Store già prevede la possibilità di impostare un metodo di pagamento del gruppo Famiglia, grazie al quale coloro che lo gestiscono (solitamente i genitori) possono condividere una forma di pagamento comune su diversi dispositivi Android, con inclusi appositi controlli per approvare o rifiutare eventuali acquisti effettuati dai più piccoli.

A questi strumenti nelle scorse ore si è andata ad aggiungere la funzionalità delle Richieste di Acquisto, ossia la soluzione studiata dal team di Google per consentire agli utenti più piccoli di inviare una richiesta di acquisto direttamente al gestore del gruppo Famiglia.

I genitori avranno così la possibilità di valutare con calma la richiesta e le informazioni importanti sull’app o sull’acquisto in-app sui propri device e decidere se l’acquisto deve essere completato o meno.

Nel caso in cui venga deciso di completare l’acquisto, sarà possibile usare i metodi di pagamento già memorizzati (incluse le carte regalo Google Play) e le richieste di acquisto saranno ricevute in tempo reale ma potranno anche essere visualizzate in un momento successivo attraverso un’apposita coda di richieste di approvazione.

Potete trovare la pagina di supporto dedicata a tale nuova funzionalità seguendo questo link.