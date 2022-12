Come noto, con l’arrivo della fine anno e l’inizio di quello nuovo, diverse realtà online hanno messo a disposizione funzioni o contenuti riepilogativi dell’anno che si appresta a terminare, basti pensare alle raccolte di Apple Music, Spotify, e YouTube (di recente protagonista anche con emoji personalizzate in stile Twitch). Anche Instagram si è allineato a questo trend che, generando contenuti condivisibili, fa anche promozione alla piattaforma da cui questi ultimi provengono.

Un riepilogo dell’anno appena trascorso

In passato, per ottenere il recap annuale, gli utenti dovevano spesso ricorrere a servizi di terze parti cui concedere l’accesso, non sempre sicuro, al proprio account. Ciò ha indotto Menlo Park nel 2021 a varare la funzione “Year in Review” che consentiva agli utenti di scegliere un pool di 10 Stories da offrire ai propri followers.

Quest’anno, tenuto conto anche del fatto che il colosso dei social punta molto sui video corti creativi anti TikTok, che rasentano il 20% del tempo speso su Instagram, il recap è però migrato nei Reels. A tal proposito è stata annunciata la funzione “Recap Reel 2022”.

Per avvalersene, basta toccare il prompt “Recap Reel 2022” che si paleserà all’apertura dell’app, in Home, o scegliere l’apposita voce del modello riepilogativo nella scheda dei Reels.

A quel punto, si potrà scegliere un modello narrato, dalla star di Stranger Things Priah Ferguson, dal DJ e produttore DJ Khaled, dall’artista e produttore Bad Bunny, o dal rapper e produttore Badshah: il passo successivo prevederà la scelta di 14 foto che saranno in automatico mixate in un Reel da condividere con i propri followers.

Per l’occasione, Meta ha anche condiviso alcuni trend dei Reels, a dimostrazione di quanto questo formato sia stato “speso” anche per raccontarsi e raccontare: in particolare, tra gli hashtag più adoperati quest’anno in capo ai Reels, vi sono stati #ethereum, #bitcoin, #nft, e #metaverse mentre, come temi di interesse, hanno attratto molta attenzione Food, Moda e beauty, Sport e benessere.