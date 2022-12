Nelle scorse ore, il brand cinese ZTE ha presentato uno degli smartphone più attesi, il top di gamma Nubia Z50, disponibile nelle colorazioni White Island, Lantau e Black Reef e col retro in vetro (8,46 mm di spessore, 199 grammi di peso) o in pelle bianca / verde / nera (8,71 mm / 197 grammi).

Un top di gamma davvero completo

Messo in campo a pochi mesi di distanza da Nubia Z40S Pro, Nubia Z50 ha una struttura a sandwich, con una leggera curvatura laterale davanti e dietro, con le due parti che sono tenute insieme da una struttura in metallo. Il display, da 6,67 pollici, è un pannello AMOLED da 2400 × 1080 pixel, con profondità colore a 10-bit, copertura del color gamut DCI-P3 al 100%, ottimizzazioni Visionox e protezione dalla luce blu secondo certificazione UL. Altri valori del display palesano una luminosità massima di 1.000 nits, un rapporto di contrasto a 3000000:1, sino a 144 Hz di refresh rate dinamico aggiornato in modo continuo (secondo i livelli smart 4, 60, 120 e 144 Hz), e 360 Hz di touch sampling. Lo scanner per le impronte digitali è integrato sotto al display.

La sezione fotografica, beneficiata dall’algoritmo di NeoVision, principia dalla fotocamera per i selfie che, inserita nel foro centrale anteriore, utilizza un sensore OmniVision OV16A1Q da 16 megapixel. Dietro, vi è una tripla fotocamera, in un bumper rettangolare, con i sensori disposti a triangolo assieme al Flash.

Il sensore principale è un Sony IMX787 da 64 megapixel, con apertura a f/1.6, obiettivo da 35 mm equivalente, OIS, video in 8K, il sensore secondario, un Samsung S5KJN1, ha l’ultra grandangolo da 116° e, via autofocus, si occupa della macrofotografia a 2 cm. Non mancano un sensore spettrale multicanale e un Flash anulare a 4 LED. Sul piano multimediale, l’insieme si completa con un motore vibrazionale sull’asse X e con una coppia di speaker stereo, con amplificazione PA e supporto al DTS: X Ultra.

Il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 è tenuto al fresco da una camera a vapore da 36462 mm²: in tal modo, si può giocare per mezzora a “King of Glory” con un frame medio di 120 fps col risultato che il retro raggiunge al massimo i 38.2°. Come memorie, il Nubia Z50 usa una RAM di tipo LPDDR5X e uno storage di tipo UFS 4.0: le combo previste, da 8+128 GB, 8+256 GB, 12+256 GB, 12+512 GB, 16 GB + 1 TB, costano rispettivamente 2.999 yuan (circa 404 euro), 3.399 yuan (circa 458 euro), 3.699 yuan (circa 499 euro), 3.999 yuan (circa 539 euro), 5.999 yuan (circa 809 euro). La versione regalo ideata con Costa Coffee, inclusiva di alcune chicche e di un modello da 12 + 512 GB, costa 4.199 yuan (circa 566 euro).

La batteria del nuovo top di gamma 5G Nubia Z50 ha una capienza di 5.000 mAh e una carica rapida a 80W via USB Type-C: a quanto pare, supporta anche la ricarica in by-pass cosicché, giocando nel mentre il telefono si carica, la batteria viene messa in sospensione e l’alimentazione passa direttamente al device, non scaldandolo. Chiude l’hardware la sezione connettività, col Dual nanoSIM 5G, il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.2, e il GPS. Il sistema operativo è Android 13, con l’interfaccia personalizzata MyOS 13.