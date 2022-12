In attesa dell’evento in programma per sabato 17 dicembre, il team di OnePlus ha deciso di annunciare una nuova versione speciale di un suo popolare smartphone: stiamo parlando di OnePlus 10T Marvel Edition Box.

Realizzata in collaborazione con la Disney, questa versione speciale di OnePlus 10T è ovviamente dedicata alla Marvel, brand che gli appassionati di supereroi conoscono bene.

Ecco cosa troverete in OnePlus 10T Marvel Edition Box

Stando a quanto è possibile apprendere, OnePlus 10T Marvel Edition Box farà il suo esordio in India il 17 dicembre e nella confezione di vendita saranno inclusi:

OnePlus 10T 5G in versione con 16 GB di RAM e 256 GB di memoria e colorazione Moonstone Black

una custodia Iron Man Mobile Case

un Captain America Pop-Socket

un Black Panther Phone Stand

Nella confezione di vendita di vendita vi saranno anche il caricabatterie SuperVOOC 160 W, un cavo USB Type-C, una custodia protettiva e l’accessorio per l’estrazione del carrellino della SIM.

La scheda tecnica è identica a quella del modello originale:

display Fluid AMOLED 20,1:9 da 6,7 pollici Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con HDR10+, refresh rate adattivo (60/90/120 Hz), colori a 10 bit, vetro Gorilla Glass 5

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con modem Snapdragon X65 5G

8, 12 o 16 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 megapixel con OIS e PDAF, sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel (FoV 119,9°, f/2.2) e sensore macro da 2 megapixel

fotocamera anteriore da 16 megapixel (f/2.4) con EIS

connettività 5G dual SIM (nano), Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS/GLONASS/Galileo/Beidou, A-GPS, USB Type-C 2.0

doppio altoparlante stereo con Dolby Atmos

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo, Face Unlock

batteria da 4.800 a doppia cella con ricarica SUPERVOOC Endurance Edition da 150 W

dimensioni: 163 x 75,37 x 8,75 mm

peso di 203,5 grammi

Al momento questa speciale versione dello smartphone sembra destinata esclusivamente al mercato indiano e non vi sono informazioni su una sua eventuale commercializzazione anche in altri Paesi.

