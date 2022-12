C’è tempo fino al prossimo 18 di dicembre per sfruttare le nuove promo dedicate agli smartphone di ASUS. Le offerte da segnalare sono due. La prima riguarda Zenfone 9 che può essere acquistato con un bundle esclusivo che include anche un Chromebook della gamma ASUS. C’è poi l’offerta dedicata al ROG Phone 6, disponibile ad un prezzo scontato rispetto al prezzo di listino. Ecco tutti i dettagli sulle promo valide per questa settimana sullo store di ASUS:

ASUS lancia nuove promozioni dedicate a Zenfone 9 e ROG Phone 6

Fino al prossimo 18 di dicembre è possibile sfruttare una serie di promozioni molto interessanti disponibile in esclusiva sull’ASUS Store e riservati agli smartphone di ASUS, acquistabili con consegna gratuita e con possibilità di optare per il pagamento in 3 rate con Klarna.

Partiamo dalla promozione dedicata all’ASUS Zenfone 9. Lo smartphone, nella variante da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage con scocca caratterizzata da una finitura Midnight Black, è disponibile all’acquisto ad un prezzo di 799 euro. Per chi acquista lo Zenfone 9, però, c’è un interessantissimo bonus aggiuntivo. Lo smartphone viene proposto in bundle, senza costi aggiuntivi, con ASUS Chromebook C204.

Il laptop con ChromeOS di casa ASUS può contare sul processore Intel Celeron N4020, 4 GB di memoria RAM, 64 GB di storage e su di un display da 11,6 pollici con risoluzione HD. C’è anche una webcam e il supporto al riconoscimento vocale dell’Assistente Google. Il Chromebook in questione è disponibile di norma con un prezzo di listino di 209 euro e viene proposto gratuitamente a chi sceglie lo Zenfone 9.

Ricordiamo che l’ASUS Zenfone 9 può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 e su di una batteria da 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida HyperCharger da 30 W. Il punto di forza del progetto è, senza dubbio, il display AMOLED da 5,9 pollici con risoluzione Full HD e pannello AMOLED con refresh rate di 120 Hz che rende lo Zenfone 9 il dispositivo di riferimento per chi è in cerca di un top di gamma compatto e leggero (lo smartphone è alto appena 146 mm e pesa 169 grammi).

Per sfruttare l’offerta dedicata allo Zenfone 9 è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

>> Acquista ASUS Zenfone 9 con Chromebook C204 incluso <<

Da segnalare che lo store di ASUS propone una serie di promozioni dedicate anche alla gamma ROG Phone 6, vero e proprio punto di riferimento del settore degli smartphone da gaming ed in grado di garantire prestazioni di livello assoluto. Le offerte da tenere d’occhio sono due:

ASUS ROG Phone 6D 12/256 GB in offerta a 919 euro invece di 999 euro

in offerta a invece di 999 euro ASUS ROG Phone 6 12/256 GB in offerta a 1.019 euro invece di 1.099 euro

Ricordiamo che il ROG Phone 6D presenta il SoC MediaTek Dimensity 9000+ mentre il ROG Phone 6 può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Per entrambi gli smartphone, invece, c’è un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 165 Hz oltre che una batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida HyperCharge da 65 W.

Per sfruttare le offerte è possibile utilizzare i link qui di sotto:

>> ASUS ROG Phone 6D 12/256 GB <<

>> ASUS ROG Phone 6 12/256 GB <<

Sempre per la gamma ROG Phone segnaliamo, inoltre, la possibilità di utilizzare il codice sconto TAROG (da aggiungere nell’apposito campo del carello) per ottenere uno sconto di 100 euro sulle seguenti limited edition dello smartphone gaming di ASUS:

Segnaliamo, infine, che sia lo Zenfone 9 che il ROG Phone 6 sono finalmente acquistabili anche su Amazon con lo Zenfone 9 che è subito in sconto del 6%. Ecco i link: