Monitoraggio Sonno Sveglia è un’applicazione utile per monitorare i cicli del sonno, registrare l’eventuale russamento e ottenere suoni che conciliano il sonno.

L’app permettere di scoprire la qualità del proprio sonno svelando gli schemi e i segreti del proprio dormire, come ad esempio sapere quando si russa o si parla nel sonno.

Un’app che permette di scoprire i segreti del proprio sonno e di migliorarne la qualità

Più in dettaglio l’app offre l’opportunità di scoprire la profondità e i cicli del sonno, analizzare l’andamento del sonno su intervalli settimanali e mensili, registrare e ascoltare quando si russa, si parla o si bisbiglia durante il sonno, rilassarsi con suoni che favoriscono l’addormentamento e svegliarsi in modo meno traumatico con la sveglia intelligente che si attiva nella fase più leggera del sonno.

Lo strumento permette inoltre di aggiungere note sul sonno e sull’umore al risveglio per capire se alcuni comportamenti prima di andare a letto possono causare insonnia o peggiorare l’umore al risveglio.

Monitoraggio Sonno Sveglia è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci in-app. A seguire trovate il badge per reperire l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

