Si chiama TECNO PHANTOM X2 Pro ed è un nuovo smartphone che presenta una caratteristica al momento unica: ci riferiamo a un obiettivo Portrait retrattile che, a dire del produttore, è paragonabile a una fotocamera professionale.

Insieme a tale device è stato lanciato anche TECNO PHANTOM X2 ed entrambi gli smartphone faranno il loro esordio sul mercato in Arabia Saudita, per poi essere commercializzati anche in altri Paesi entro la fine del 2022.

Le principali caratteristiche della serie TECNO PHANTOM X2

Iniziamo dalla scheda tecnica di TECNO PHANTOM X2:

display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel), refresh rate a 120 Hz e protezione Corning Gorilla Glass Victus

processore MediaTek Dimensity 9000 a 4nm con GPU Mali-G710

8 GB di RAM LPDDR5

256 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1)

tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 64 megapixel (sensore RGBW, lenti 5P+1G, OIS), accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel (apertura f/2.2) e da un sensore da 2 megapixel

fotocamera frontale da 32 megapixel (con apertuta f/2.5)

Dual SIM (nano + nano)

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.3,GPS/GLONASS, NFC, USB Type-C

altoparlanti stereo

batteria da 5.610 mAh con supporto alla ricarica rapida a 45 W

Android 12 con HiOS 12

Dimensioni: 164,6 x 72,7 x 8,9 mm

Questa, invece, è la scheda tecnica di TECNO PHANTOM X2 Pro:

display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel), refresh rate a 120 Hz e protezione Corning Gorilla Glass Victus

processore MediaTek Dimensity 9000 a 4nm con GPU Mali-G710

12 GB di RAM LPDDR5

256 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1)

tripla fotocamera posteriore con sensore primario Samsung GNV da 50 megapixel (1/1.3″, apertura f/1.9), accompagnato da un sensore Samsung ISOCELL JN1 da 50 megapixel (apertura f/1.5, zoom ottico 2,5x, lenti retrattili) e da un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel (apertura f/2.2)

fotocamera frontale da 32 megapixel (con apertuta f/2.5)

Dual SIM (nano + nano)

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.3,GPS/GLONASS, NFC, USB Type-C

altoparlanti stereo

batteria da 5.610 mAh con supporto alla ricarica rapida a 45 W

Android 12 con HiOS 12

Dimensioni: 164,6 x 72,7 x 8,9 mm

Senza dubbio l’aspetto più interessante è rappresentato dall’innovativa lente retrattile di TECNO PHANTOM X2 Pro, soluzione che permette allo smartphone di restare sottile e leggero, il tutto senza rinunciare a immagini con effetto bokeh ottico che, a dire del produttore, saranno in grado di lasciare gli utenti a bocca aperta.

Per quanto riguarda i prezzi, infine, TECNO PHANTOM X2 dovrebbe essere venduto a circa 700 euro mentre TECNO PHANTOM X2 Pro dovrebbe costare circa 900 euro.