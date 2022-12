In passato è emerso che Samsung stava lavorando su un caricabatterie wireless intelligente chiamato SmartThings Station del quale non si sapeva nulla. Ora sono venuti a galla i primi dettagli su questo prodotto grazie a una domanda di brevetto depositata dalla società.

Samsung deposita il brevetto per la SmartThings Station

Samsung ha presentato una domanda di brevetto presso l’autorità FCC che include non solo le specifiche del dispositivo, ma anche una foto del prodotto.

Secondo quanto riferito il dispositivo è identificato dal numero di modello EP-P9500, un codice dal formato già utilizzato da Samsung per i suoi caricabatterie wireless, inoltre la documentazione rivela che il prodotto include funzionalità Zigbee e trasferimento di potenza wireless (WPT) con Bluetooth LE e connettività Wi-Fi a/b/g/n/ac. La foto allegata alla documentazione ha il solo scopo di illustrare i modelli di radiazione che il dispositivo emette, quindi non si intravedono particolari del design, a parte il fatto che si tratta di un lastra nera di forma quadrata con angoli arrotondati.

La documentazione non contiene informazioni sulla velocità di ricarica del dispositivo, inoltre non è chiaro quali sarebbero le sue funzionalità smart. Per ora non è nemmeno noto se e quando Samsung prevede di rilasciare la SmartThings Station.

