Il team di sviluppatori di Google Recorder ha dato il via al rilascio di una nuova versione di quest’applicazione con la quale viene introdotta una novità annunciata dal colosso di Mountain View lo scorso ottobre.

La nuova versione disponibile da poche ore è la 4.2 e la novità a cui facciamo riferimento è la capacità dell’applicazione di riconoscere le diverse persone che stanno parlando, funzionalità che potrebbe rivelarsi molto comoda in diverse situazioni di utilizzo reali.

Le novità della versione 4.2 di Google Recorder

La nuova funzionalità introdotta, chiamata Speakers Labels, è in grado di riuscire a riconoscere i vari interlocutori che stanno partecipando a una discussione durante la fase di registrazione ma al momento non è disponibile a livello globale.

Il colosso di Mountain View ci tiene a precisare che “i modelli vocali vengono memorizzati temporaneamente sul dispositivo fino al completamento dell’etichettatura dell’interlocutore nella trascrizione, quindi eliminati (di solito entro pochi minuti)”, aggiungendo che tali etichette “verranno salvate nella trascrizione e potranno essere aggiornate dall’utente”.

Le persone verranno identificate dall’applicazione come Relatore 1, Relatore 2, ecc. ma gli utenti avranno la possibilità di “cambiare il nome di ciascun relatore nella registrazione”.

Una volta aggiornata Google Recorder alla nuova versione, gli utenti visualizzeranno una richiesta per attivare la funzionalità in questione e nell’angolo in basso a destra, durante la registrazione, apparirà un nuovo tasto per abilitarla o disabilitarla rapidamente (è possibile fare ciò anche attraverso il menu delle impostazioni).

Gli interlocutori vengono riconosciuti in tempo reale e, quando cambia la persona che parla, nella trascrizione Google Recorder dà inizio a un nuovo paragrafo.

Con la versione 4.2 è stata anche migliorata la pagina relativa alle impostazioni del microfono, rendendo più chiara la funzionalità di rilevamento automatico di un microfono esterno o di un dispositivo Bluetooth connesso.

Come scaricare la nuova versione

La versione 4.2 di Google Recorder può essere scaricata da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

L’app è disponibile anche nel Google Play Store e può essere scaricata attraverso il seguente badge: