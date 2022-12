Buone notizie per i possessori di Nothing Phone (1) arrivano da Carl Pei, che ha annunciato l’apertura del programma di beta testing chiuso di Android 13 per questo smartphone. Ma Carl Pei si è spinto anche oltre, aggiungendo che entro due settimane dovrebbe essere disponibile pure la versione beta pubblica.

Per quanto riguarda la beta chiusa, al momento non è chiaro se sia limitata ad alcuni Paesi o solo a un ristretto numero di utenti né vi sono indicazioni su cosa si debba fare per accedere ad essa. Ricordiamo che, stando ai progetti del produttore, il rilascio della versione stabile di Android 13 per Nothing Phone (1) dovrebbe partire all’inizio del prossimo anno e, pertanto, sembra che gli sviluppatori stiano rispettando la tabella di marcia.

Ecco quanto costa produrre Nothing Phone (1)

Sempre a proposito di Nothing Phone (1), Carl Pei nelle scorse ora ha svelato un altro interessante dettaglio, ossia quello che pare essere il costo di produzione del device.

Si tratta di un’informazione che solitamente i vari produttori di dispositivi tecnologici sono piuttosto restii a fornire, in quanto gli utenti potrebbero farsi idee sbagliate sui guadagni per ciascun modello (ci sono spesso dei costi ulteriori da considerare, come ad esempio quelli per ricerca e sviluppo o per la promozione).

Per quanto riguarda Nothing Phone (1), a dire di Carl Pei il costo di produzione è di circa 360 dollari ma il produttore a causa di ulteriori costi (come quelli per la logistica e i compensi per partner e Amazon) praticamente non riuscirebbe a guadagnare dalla vendita dello smartphone (che ha un prezzo medio di 450 dollari).

Ad ogni modo, Carl Pei ritiene tutto ciò accettabile se si tiene conto del fatto che si tratta del primo smartphone di Nothing, il device con il quale l’azienda fa il suo ingresso nel mercato e che ha come obiettivo principale quello di fare conoscere il brand.