HONOR non si ferma dopo il termine delle iniziative dedicate al Black Friday e al Cyber Monday e propone un paio di interessanti coupon sconto da utilizzare sullo shop ufficiale HiHonor. Potete sfruttarli per acquistare HONOR 70 5G in offerta oppure per scontare del 5% praticamente tutti i prodotti disponibili: vediamo come utilizzarli.

HONOR lancia due nuovi coupon: 100 euro di sconto su HONOR 70 5G o 5% su tutto

HONOR 70 5G è uno degli ultimi arrivati del produttore ed è uno smartphone di fascia alta con display OLED curvo da 6,67 pollici Full-HD+ a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 778G Plus, tripla fotocamera posteriore con sensore principale IMX800 da 54 MP e batteria da 4800 mAh con ricarica rapida SuperCharge da 66 W. Il dispositivo è stato lanciato sul mercato europeo nel mese di settembre 2022 al prezzo di 549,90 euro (128 GB) e 599,90 euro (256 GB), ma ora potete acquistarlo a 100 euro in meno grazie a un coupon.

Non dovete fare altro che seguire il link qui in basso, aggiungere HONOR 70 5G al carrello e digitare ABLACK70 all’interno dello spazio riservato ai coupon. Vedrete il prezzo finale scendere a 449,90 euro per la versione 128 GB e a 499,90 euro per quella da 256 GB.

Acquista HONOR 70 5G a partire da 449,90 euro con ABLACK70

Se siete interessati ad altri prodotti potete invece sfruttare il coupon AHONOR per ottenere uno sconto del 5% su moltissimi prodotti disponibili sul sito. Utilizzarlo è molto semplice: dovete digitare AHONOR all’interno dello spazio riservato ai coupon, prima di procedere al pagamento.

Acquista su HiHonor

