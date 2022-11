C’è un’offerta lampo su Amazon, valida ancora per un paio d’ore, da non lasciarsi assolutamente sfuggire, in modo particolare se si è alla ricerca di un caricabatterie rapido a pochi euro, magari da battaglia o da lasciare fisso in una presa.

Caricabatterie rapido in offerta lampo su Amazon

Il caricabatterie in questione possiede due uscite USB-A con potenza di ricarica fino a 30 Watt e normalmente costa 21,70 euro, ma grazie allo sconto di Amazon del 41% e a un’ulteriore sconto applicato da un coupon del 30% da spuntare nella pagina d’acquisto viene a costare adesso, fino ad esaurimento offerta lampo, soli 7,99 euro.

Si tratta di un’offerta eccezionale e che difficilmente si ripeterà a breve, anche perché il caricabatterie in questione è prodotto da INIU e gode della spedizione di Amazon. Ma non ci perdiamo in chiacchiere ulteriormente e vi rimandiamo subito al link per l’acquisto qui sotto.

Acquista caricabatterie da 30 W in offerta lampo su Amazon