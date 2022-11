A una settimana dalla sua presentazione è finalmente arrivato il momento del debutto sul mercato di OUKITEL WP21, il nuovo rugged phone del brand cinese che ha riscosso parecchio successo nella fase di prevendita, tanto da meritarsi l’appellativo di “rugged smartphone più resistente del 2022”. Per festeggiare il lancio, che avviene in occasione del Black Friday, OUKITEL ha lanciato una promozione dedicata agli utenti che vorranno acquistare lo smartphone entro la giornata di oggi, con un prezzo spettacolare e un regalo.

Il lancio di OUKITEL WP21

Prima di parlare della promozione, davvero allettante, è però doveroso fare il punto sulla scheda tecnica di OUKITEL WP21. Il cuore del rugged phone è il nuovissimo MediaTek Helio G99, realizzato con processo produttivo a 6 nanometri, così da avere un notevole incremento rispetto alla generazione precedente che utilizza i chipset a 12 nanometri. Si parla del 97% in più di potenza di calcolo e di una riduzione dei consumi del 38%, davvero numeri importanti.

Anche il comparto fotografico è stato curato in maniera attenta, con un sensore principale SONY da 64 megapixel, a cui si affianca un secondo sensore Sony per la fotografia notturna e un sensore macro per catturar anche i più piccoli dettagli.

Previous Next Fullscreen

A testimonianza delle tante novità introdotte con questo smartphone, ecco lo schermo con frequenza di refresh a 120 Hz, al quale si affianca un secondo schermo, posto nella parte posteriore, in mezzo alle fotocamere. In questo modo diventa più semplice visualizzare le notifiche, controllare la musica, scattare selfie e molto altro. E con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione anche le prestazioni in multitasking sono davvero importanti.

Tutto questo senza ovviamente dimenticare che siamo di fronte a uno smartphone pensato per essere maltrattato, per essere utilizzato in ambienti sporchi, sotto la pioggia, e capace di sopravvivere a cadute nel fango o da qualche impalcatura. La certificazione IP68 garantisce che acqua e polvere non lo disturberanno in alcun modo, mentre la MIL-STD-810H vi assicura che si tratta di uno smartphone in grado di superare senza problemi i rigidissimi test militari.

Previous Next Fullscreen

Un telefono insomma nato per vivere all’aria aperta, per essere sia il vostro compagno di lavoro che il compagno di avventure, pronto a farvi compagnia a lungo, grazie alla batteria da 9.800 mAh con ricarica rapida a 66 watt. Saprà resistere almeno due giorni anche con un utilizzo molto intenso, ma con un utilizzo più blando potrete superare i 3-4 giorni senza particolari difficoltà.

La promozione di OUKITEL WP21

In occasione del Black Friday OUKITEL WP21 è in offerta su AliExpress con uno sconto superiore al 50% e con uno smartwatch del valore di 70 dollari in regalo. Attenzione perché l’offerta è valida solamente per oggi, successivamente potrete averlo a un prezzo scontato, anche se in percentuale minore, fino al 29 novembre.

Informazione Pubblicitaria