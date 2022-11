Forte del successo ottenuto con OUKITEL WP19, lanciato nello scorso mese di giugno, il produttore cinese ci riprova e giusto in tempo per il Black Friday presenta il suo nuovo rugged phone OUKITEL WP21, ricco di novità e con una dotazione tecnica che siamo abituati a vedere su dispositivi di fascia alta.

Dal predecessore il nuovo smartphone OUKITEL eredita le certificazioni IP68 e IP69K, oltre a quella MIL-STD-810H che ne attesta l’elevata resistenza a cadute, sollecitazioni, acqua e polvere. Quello che però interessa maggiormente è la lunga lista di novità, a partire da un chipset a 6 nanometri con una quantità inusuale di RAM e spazio di archiviazione.

Andiamo con ordine e facciamo il punto sulla scheda tecnica di OUKITEL WP21 prima di saperne di più sul prezzo di vendita e sulla data di effettiva commercializzazione.

OUKITEL WP21, ricco di novità

La prima vera novità di OUKITEL WP21 si nota immediatamente, basta guardare la cover posteriore dello smartphone per averla sotto gli occhi. OUKITEL ha infatti installato un secondo display circolare, utile per vedere l’ora e lo stato della batteria ma anche per scattare foto, rispondere alle chiamate, visualizzare le notifiche e molto altro. Nella parte frontale invece trova posto un enorme pannello FullHD+ (2460 x 1080 pixel) da 6,78 pollici, con frequenza di refresh a 120 Hz per garantire un’esperienza di utilizzo fluida in ogni situazione.

Sotto la scocca invece trova posto un MediaTek Helio G99, realizzato con processo produttivo a 6 nanometri, un’ottima soluzione per un dispositivo di questa categoria, affiancato da ben 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 1 TB, per garantire prestazioni elevate in ogni situazione.

Di qualità anche il comparto fotografico, con un sensore da 20 megapixel nella parte frontale, con soluzione punch hole, e una tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale ha una risoluzione di 64 megapixel ed è affiancato da un sensore Sony IMX350 da 20 megapixel con un sistema di visione notturna in grado di mettere a fuoco i soggetti a 20 metri di distanza, anche al buio. A completare il quadro troviamo un sensore macro da 2 megapixel per gli scatti ravvicinati.

Da segnalare infine la batteria, da sempre punto di forza dei dispositivi OUKITEL. Questo WP21 è equipaggiato con una unità da 9.800 mAh affiancata da una ricarica ultra rapida a 66 watt, per ridurre i tempi di carica e garantire un’autonomia ben superiore ai due giorni.

Prezzo e disponibilità

OUKITEL WP21 sarà in vendita a partire dal 24 novembre, giusto in tempo per il Black Friday, su AliExpress al prezzo di lancio di 280,99 dollari, circa 270 euro al cambio attuale. I più rapidi potranno sfruttare i coupon da 10 dollari per ridurre ulteriormente il prezzo con la possibilità di vincere uno smartwatch dalla grande autonomia (45 giorni) e resistente alle immersioni fino a 30 metri.

