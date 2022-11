Xiaomi Corporation ha annunciato i risultati fiscali del terzo trimestre del 2022, periodo che ha fatto registrare anche per il colosso cinese una brusca frenata, a conferma del fatto che la crisi economica sta colpendo un po’ tutti.

In particolare, Xiaomi ha fatto registrare una diminuzione di entrate su base annua pari al 10% ed un notevole calo anche dell’utile netto rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente (addirittura -59%).

Anche per Xiaomi i risultati fiscali sono brutti

Ad incidere su questi risultati negativi pare vi sia la volontà di Xiaomi di continuare a perseguire i propri progetti, anche quelli più innovativi o secondari e ciò a prescindere dalla crisi economica, a causa della quale altri produttori hanno invece preferito concentrarsi solo sui programmi principali.

Stando ai dati diffusi da Canalys, Xiaomi occupa la terza posizione della classifica dei produttori di smartphone per spedizioni: il colosso cinese, infatti, nel terzo trimestre ha spedito 40,5 milioni di device, per un market share del 13,6% (pari al -7’8% su base annua).

Sono lontane per Xiaomi le prime due posizioni, occupate rispettivamente da Samsung (con 64,1 milioni di device spediti e un market share del 21,5%) e da Apple (con 53 milioni di device spediti e un market share del 17,8%).

Per quanto riguarda l’Europa, Xiaomi nel terzo trimestre del 2022 ha conquistato un market share del 23,3% (con un aumento dell’1,8% su base annua), posizionandosi alle spalle di Samsung al secondo posto per il quantitativo di smartphone spediti.

Xiaomi ci ha tenuto a sottolineare di essere impegnata nella sua strategia di globalizzazione, mettendo in risalto che la sua base di utenti di smartphone sta crescendo.

Xiaomi ha anche voluto mettere in evidenza di avere continuato a investire nelle ricerca e nello sviluppo (+25,7% su base annua), aumentando pure il numero di dipendenti in questo specifico settore.

In sostanza, il colosso cinese non ha alcuna intenzione di rinunciare all’innovazione tecnologica, ritenuta uno degli aspetti più importanti per il successo dei suoi prodotti.

Notevoli risultati, infine, sono stati fatti registrare anche dalla divisione smart home, settore nel quale il colosso cinese si sta affermando sempre di più.

