C’è un’offerta pazzesca da Unieuro per il Black Friday su una TV con Android TV: si tratta della Xiaomi Mi TV P1 da 43 pollici, che per l’occasione costa praticamente la metà dato che lo sconto applicato è pari al 51%. Ciò significa che è possibile portarsela a casa al prezzo di 194,91 euro anziché a 399,90 euro e questa è un’offerta da non lasciarsi sfuggire considerando le caratteristiche della Xiaomi Mi TV P1 43.

La Xiaomi Mi TV P1 43 è un’ottima soluzione se si sta cercando un prodotto di ottima fattura a un prezzo contenuto, senza rinunciare a caratteristiche di ottimo livello. Si tratta di un TV della gamma 2021 di Xiaomi che può contare su un pannello da 43 pollici IPS con risoluzione UHD 4K (3840 x 2160 pixel) e frequenza d’aggiornamento di 60 Hz. L’angolo di visione è di 178°.

La TV presenta, come piattaforma smart, Android TV e include anche il supporto a Google Assistant. Il comparto tecnico include anche un doppio speaker audio (5W + 5W) con Dolby Audio e DTS-HD. La dotazione di porte include 3 HDMI, 2 USB, una Ethernet e una jack per cuffie da 3,5 mm. A gestire il funzionamento della TV ci sono il processore MediaTek 9611 con CPU Quad-Core A55 fino a 1,5 GHz e 2 GB di memoria RAM con 16 GB di spazio d’archiviazione.

