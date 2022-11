Sygic GPS Navigation è una delle app Android più apprezzate in assoluto per quanto riguarda la navigazione e le mappe con oltre 50 milioni di download e un giudizio medio di 4,4 stelle su 5 basato su 1,84 milioni di recensioni da parte degli utenti che hanno scelto l’app come navigatore per la propria auto. In queste ore, Sygic GPS Navigation sta registrando l’arrivo di diverse novità che andranno ad arricchire le funzioni a disposizione degli utenti che hanno scelto o sceglieranno di affidarsi all’applicazione per la navigazione. In occasione del Black Friday, inoltre, c’è anche un’interessante offerta da sfruttare per risparmiare sull’abbonamento annuale proposto da Sygic. Ecco tutti i dettagli:

Sygic GPS Navigation si aggiorna con tante novità per gli utenti

Il nuovo aggiornamento di Sygic GPS Navigation segna l’arrivo per l’app di diverse novità. Con la nuova versione dell’applicazione, infatti, diventano disponibili per tutti gli utenti le mappe satellitari che potranno essere utilizzate gratuitamente tramite l’app.

Da notare, inoltre, un importante miglioramento del sistema di riconoscimento dei segnali stradali. Con l’ultima versione dell’app, infatti, il sistema è ora in grado di rilevare il segnale di divieto di sorpasso. C’è poi un upgrade della funzionalità Navigazione Real View che permette di sfruttare la realtà aumentata per migliorare la navigazione, come mostrato nel video ufficiale che alleghiamo qui di sotto:

Segnaliamo, inoltre, che, in occasione del Black Friday, è possibile accedere all’abbonamento Premium di Sygic GPS Navigation con un prezzo scontato. L’offerta disponibile direttamente in app prevede la possibilità di attivare l’abbonamento annuale al prezzo scontato del 32%. Grazie a questo sconto, quindi, il costo dell’abbonamento passa da 24,99 euro ad appena 16,99 euro per 12 mesi. Da notare, inoltre, che per i nuovi utenti c’è anche un periodo di prova gratuita di 7 giorni.

Con la versione Premium di Sygic GPS Navigation è possibile accedere a svariate funzionalità, per una guida più sicura e confortevole. Tra le caratteristiche sbloccabili con l’abbonamento troviamo:

Mappe 3D offline con aggiornamenti mensili

Connettività con Android Auto e CarPlay

Rilevazione di limiti di velocità e Autovelox

Funzione Assistente di corsia

Informazioni sul traffico in tempo reale

Riconoscimento dei segnali stradali

Head-up Display con proiezione delle indicazioni di navigazione sul parabrezza dell’auto

Real View Navigazione

Per maggiori dettagli è possibile accedere al sito ufficiale di Sygic GPS Navigation.