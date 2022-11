Anche se alcuni produttori hanno già lanciato le proprie offerte del Black Friday, ci sono ancora numerosi prodotti che saranno in promozione solamente il 25 novembre, quando in effetti ricorre la giornata dedicata allo shopping. Tra le offerte che si attiveranno solo venerdì ce ne sono anche alcune di OneOdio, brand specializzato nelle cuffie di qualità professionale, che apre oggi le danze con un modello in promozione ma che sconterà altri prodotti, con risparmi fino al 30%, solo nella giornata del 25 novembre. Scopriamo quindi nel dettaglio quali sono le cuffie in promozione e le relative informazioni tecniche.

OneOdio A70

Partiamo con le cuffie da studio OneOdio A70, dotate sia di collegamento wireless che di collegamento cablato, per soddisfare anche le necessità dei puristi che preferiscono avere un cavo sempre collegato. Le cuffie sono dotate di driver da 40 millimetri e il particolare guscio utilizzato per contenerli permettono di gustarsi anche i bassi più profondi, con un’ottima qualità audio.

Le OneOdio A70 vengono fornite con due cavi per il collegamento a una fonte audio: uno da 3,5 millimetri e uno da 6.35 millimetri, ideale quindi per chi dispone di stereo di qualità . Il microfono integra la tecnologia di riduzione digitale del rumore, così da garantire una qualità migliore nelle chiamate ma anche nelle registrazioni.

La batteria interna, che si ricarica in circa 2 ore, permette di raggiungere 72 ore di riproduzione continua, un dato davvero impressionante. La connettività wireless è garantita dal chipset Bluetooth 5.2, che permette di collegarle a stereo, PC, tablet, smartphone ma anche smart TV. Il design pieghevole permette di riporle senza problemi anche in zaini e borse per essere portate ovunque. Potete scegliere tra ben cinque diverse combinazioni di colore, trovando quella più adatta al vostro stile.

Le cuffie OneOdio A70 sono in offerta su Amazon a 35,62 euro, prezzo che rimarrà valido dalle 8:40 alle 20:40 del 25 novembre.

OneOdio A71

Anche le OneOdio A71 sono delle cuffie da studio, con driver a bobina mobile da 40 mm per migliorare la qualità del suono HiFi senza alcuna distorsione, con la capacità di riprodurre in maniera impeccabile le basse frequenze. Il microfono permette di effettuare e ricevere chiamate, grazie anche al controllo posto sul cavo di connessione.

A differenza del modello precedente. le OneOdio A71 sono dotate della sola connettività cablata, anche in questo caso con un connettore da 3,5 millimetri, sicuramente più diffuso in ambito domestico, ma anche con un cavo da 6,35 millimetri per i prodotti di alta qualità . sono cuffie ideali per chi fa il DJ, con la possibilità di ruotare ogni padiglione di 90 gradi e di regolare l’archetto superiore. Sono disponibili in tre diverse colorazioni, a cui si aggiunge una quarta con microfono esterno.

Potete acquistare le cuffie OneOdio A71 su Amazon a 28,89 euro, prezzo valido solo dalle 7:40 alle 19:40 di oggi 23 novembre.

OneOdio Pro 10

Le cuffie OneOdio Studio Pro 10, disponibili in sette diverse colorazioni, sono dotate di driver al neodimio da 50 millimetri che consentono di riprodurre tutte le dinamiche musicali, con particolare attenzione per i bassi. Sono decisamene versatili e risultano per questo ideali per qualsiasi tipo di applicazione in cui sia richiesto un suono di alta qualità , dal monitoraggio negli studi di registrazione alla produzione e visione di film, dal mixer di un DJ al giradischi di altissima qualità .

OneOdio ha curato ogni minimo dettaglio per garantire il massimo comfort, indispensabile per portare a termine lunghe sessioni di lavoro. I padiglioni possono essere ruotati sia a destra che a sinistra per il monorecchio, e ripiegati per essere riposti nella custodia che ne semplifica il trasporto nello zaino o nella borsa.

Nella confezione di vendita sono presenti un cavo da 3,5 millimetri con microfono e un cavo da 6,35 a 3,5 millimetri a spirale estensibile da 2 a 3 metri. Le OneOdio Pro 10 saranno in offerta su Amazon a 24,02 euro, solo dalle 6:15 alle 18:15 del 25 novembre.

OneOdio Pro 30

Chiudiamo con le cuffie OneOdio Studio Pro 30, proposte in tre diverse colorazioni, fornite con un singolo cavo da 3 metri dotato di un connettore da 3,5 mm e uno da 6,35 mm su entrambi i lati, per collegarsi senza problemi a qualsiasi tipo di sorgente musicale.

I driver in neodimio hanno un diametro di 50 millimetri per riprodurre tutte le dinamiche musicali, con un occhio di riguardo per le frequenze più basse. È ideale per i professionisti del suono, DJ, addetti al missaggio, produzione di film monitoraggio negli studi di registrazione, ma anche per i semplici utenti che cercano prodotti di qualità professionale.

Entrambi i padiglioni possono essere ruotati a destra o sinistra e ripiegati per essere riposto più facilmente nella custodia per il trasporto.

Potete acquistare le cuffie OneOdio Pro 30 su Amazon a 33,99, valido solo dalle 6:16 alle 18:15 del 25 novembre

Informazione Pubblicitaria