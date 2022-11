Fino al prossimo 25 di novembre è possibile visitare la Black Friday Gallery di Amazon. Si tratta di un esclusivo spazio pop-up che punta ad offrire agli utenti tante idee regalo in vista del Natale 2022 con l’opportunità di sfruttare il periodo di sconti del Black Friday per ottenere un risparmio extra. Lo spazio pop-up presentato da Amazon si trova in centro a Milano. Ecco i dettagli completi:

Amazon presenta la Black Friday Gallery a Milano

Fino al 25 di novembre, presso la Rimessa dei Fiori di Milano, nel cuore del quartiere di Brera, è possibile visitare lo spazio pop-up Black Friday Gallery, realizzato da Amazon per celebrare al meglio il periodo di Black Friday ed aprire la strada verso il Natale 2022. Lo spazio in questione ospita una vera e propria esposizione di prodotti disponibili su Amazon.it suddivisi per fasce di prezzo ed organizzati in una serie di stanze tematiche.

Si tratta, quindi, di un luogo che punta a fornire tante idee regalo o anche solo la possibilità di scoprire nuovi prodotti da acquistare sfruttando le offerte disponibili su Amazon. Ogni prodotto, infatti, è accompagnato da un QR Code con un collegamento rapido allo store di Amazon per scoprire tutti i dettagli e, eventualmente, completare l’acquisto in pochi passaggi.

Come per tutti gli eventi “social“, anche presso la Black Friday Gallery di Amazon ci sarà ampio spazio per influencer e celebrità con la presenza di streamer popolari come ilMasseo, Riccardo Dose, Himorta e Diego Naska che realizzeranno dirette sui rispettivi canali Twitch. Tra gli ospiti ci saranno gli artisti ERNIA e Cristina d’Avena. Da segnalare, inoltre, anche la Stanza d’Artista, un’area che mira a celebrare l’estro italiano e il Made in Italy tramite l’opera Reliquia dello scultore Jago.

Ci sarà spazio per Scenari italiani, un’area dedicata ad una selezione dei prodotti della vetrina Made in Italy di Amazon. Un’altra area della Black Friday Gallery è Il cielo in una stanza in cui troveranno posto tutte le iniziative di Amazon a supporto delle comunità. Infine, nell’area Piazza Amazon ci sarà una vera e propria giostra arricchita dalla Top 10 dei giocattoli di Natale di Amazon.

Per visitare la Black Friday Gallery c’è tempo fino al prossimo 25 novembre. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale di Amazon.

