Fino al 50% di sconto per il Black Friday di NordPass Premium è un’occasione imperdibile per chiunque sia alla ricerca di un password manager affidabile per avere al sicuro e a portata di mano le proprie password. Si tratta di una promozione che arriva a pochi giorni di distanza da quella relativa a NordVPN, servizio cugino che, da parte sua, permette di navigare sicuri. Ma andiamo a scoprire tutti i dettagli e come approfittarne.

NordPass Premium a metà prezzo per il Black Friday

Prima di tutto, due parole introduttive su NordPass. Parliamo di una soluzione figlia dello stesso team di NordVPN, che si occupa di offrire un password manager per tenere al sicuro le proprie password. Oltre alla sicurezza, garantisce semplicità d’uso e facilità d’accesso a qualsiasi password, quelle per accedere ai siti web, alle app o ai servizi online. Maggiori dettagli in proposito, li trovate nella nostra guida dedicata a NordPass.

Ciò detto, da sapere c’è che per il Black Friday 2022 l’azienda ha promosso un’offerta niente male, che permette di attivare NordPass Premium a metà prezzo. Come anticipato, lo sconto è pari al 50% e riguarda in primis il piano biennale, nonostante sia disponibile in promozione anche il piano annuale e le altre soluzioni per clienti business. Ecco i dettagli relativi alle promozioni principali:

1,49 euro al mese per il piano biennale : 35,76 euro complessivi invece di 71,76 ( -50% );

: 35,76 euro complessivi invece di 71,76 ( ); 1,99 euro al mese per il piano annuale: 23,88 euro al mese invece di 35,88 (-33%).

Chi volesse approfittare delle promozioni in corso, può inoltre attivare in bundle NordVPN a prezzo scontato: 3,29 euro al mese invece di 8,29 (60% in meno); oppure NordLocker Premium 1 TB a 1,20 euro al mese invece di 5,99.

Tutti i dettagli e le altre offerte promosse per il Black Friday di NordPass li trovate cliccando sul collegamento qui sotto che vi riporta alla pagina web ufficiale:

Link per approfittare dell’offerta di NordPass per il Black Friday

Vi suggeriamo inoltre di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech, dove ogni giorno condividiamo in tempo reale le offerte più interessanti del web, un comodo per seguire al meglio il Black Friday 2022: questo è il link diretto.

