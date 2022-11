È partito anche il Black Friday di NordVPN, che per l’occasione promuove una serie di offerte piuttosto interessanti che riguardano quasi tutti i suoi piani. Si toccano picchi del 63%, ma gli sconti si aggirano tutti sul 50% e oltre, che significa risparmi sensibili per chiunque cercasse sicurezza per navigare sul web. Ma non perdiamoci in chiacchiere e scopriamo subito i piani scontati di NordVPN per il Black Friday e tutte i dettagli da sapere.

Le offerte del Black Friday di NordVPN

NordVPN è un nome che, in teoria, non dovrebbe aver bisogno di presentazioni ad oggi. Comunque, per chi non lo conoscesse, parliamo di un servizio di VPN (Virtual Private Network) usabile su PC e dispositivi mobili che, pagando un tot al mese, offre protezione durante la navigazione, riducendo all’osso le proprie tracce lasciate sul web, in sostanza. Maggiori dettagli su NordVPN li trovate nella nostra recensione.

Oltre alla VPN, i piani del servizio includono anche altre opzioni differenziandosi fra loro in vario modo: la versione Plus rispetto alla più economica Standard (con VPN, protezione anti-malware, tracker e ad blocker) offre anche Data breach scanner e Password manager multipiattaforma. Mentre il piano Completo aggiunge a quanto riportato anche 1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografato.

Ciò detto, passiamo ai prezzi scontati dei diversi piani di NordVPN, che per quest’offerta del Black Friday si fanno decisamente allettanti:

4,49 euro al mese il piano annuale Standard (45% di sconto)

(45% di sconto) 5,49 euro al mese il piano annuale Plus (48% di sconto)

(48% di sconto) 6,79 euro al mese il piano annuale Completo (59% di sconto)

(59% di sconto) 3,69 euro al mese il piano biennale Standard (55% di sconto)

(55% di sconto) 4,69 euro al mese il piano biennale Plus (55% di sconto)

(55% di sconto) 5,99 euro al mese il piano biennale Completo (63% di sconto)

A parte il fatto che i piani mensili sono a prezzo pieno, fra le altre cose da sapere, ricordiamo che tutti quanti offrono 3 mesi gratis più 30 giorni di prova, tramite la consueta formula soddisfatti o rimborsati.

Link per attivare NordVPN con l’offerta del Black Friday

