Qualora siate alla ricerca di uno smartphone compatto ma dotato di una scheda tecnica di fascia alta e non troppo costoso, l’offerta odierna in pieno stile Black Friday su Samsung Galaxy S21 5G potrebbe fare davvero al caso vostro. Lo smartphone in oggetto è nuovamente in offerta oggi ad un prezzo davvero incredibile nonché il suo minimo storico.

Samsung Galaxy S21 5G a meno di 400 euro

Per ricapitolare le potenzialità dello smartphone, Samsung Galaxy S21 5G offre all’utente specifiche tecniche attuali e ben poco diverse rispetto al più recente Samsung Galaxy S22 5G. Infatti quest’anno il brand coreano ha fatto una scelta conservativa e non ha rinnovato particolarmente i propri top di gamma.

Lo smartphone è dotato di un display Dynamic AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, del SoC Samsung Exynos 2100, soluzione top gamma del 2021 e su alcuni aspetti migliore del più recente Exynos 2022 (come la reattività), affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna.

Posteriormente troviamo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Dual Pixel da 12 MP, stabilizzato otticamente. Completano il pacchetto una batteria da 4000 mAh con ricarica rapida cablata da 25 W, ricarica wireless e ricarica wireless inversa oltre a un completissimo reparto di connettività e multimedia. Il software con cui è arrivato sul mercato è Android 11 ma è già aggiornato ad Android 12 e a breve riceverà Android 13.

Tutto ciò risulta ancor più allettante se riferito all’offerta odierna: Samsung Galaxy S21 5G è disponibile su Comet al prezzo scontato di 399 euro che, considerando i 649 euro di listino (dopo l’arrivo dei Galaxy S22), portano ad un risparmio di ben 250 euro.

Acquista Samsung Galaxy S21 5G a 399 euro da Comet (salvo esaurimento scorte)

In fase di acquisto potete scegliere anche la modalità di pagamento PayPal in 3 rate da 133 euro al mese senza costi aggiuntivi.

