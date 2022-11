Gli smartphone ormai sono al centro delle nostre attività quotidiane e il team di Google è impegnato in un lavoro di costante miglioramento delle funzionalità dei vari modelli della serie Google Pixel con l’obiettivo di renderli sempre più fondamentali per la vita di tutti i giorni.

L’ultima novità introdotta a tal proposito è quella che riguarda At a Glance sugli smartphone Google Pixel, soluzione che si arricchisce delle informazioni relative alla consegna di cibo e prodotti per la casa.

Un gradito ritorno per gli smartphone Google Pixel

C’è da precisare che questa funzionalità è stata introdotta nelle impostazioni di At a Glance sugli smartphone di Google in agosto e abilitata di default sebbene non pare fosse effettivamente operativa e nel giro di una settimana è stata rimossa dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View.

Ora invece pare che sia funzionante e la relativa opzione si trova in fondo al menu delle Impostazioni, nella sezione “Vedi altre funzioni”.

Una volta abilitata, mostra su At a Glance lo stato delle consegne programmate di cibo e prodotti per la casa tramite Gmail (le informazioni visualizzate sono ridotte e pare che provengano esclusivamente dal client email). Se l’utente tocca sull’informazione, viene portato direttamente all’app di Gmail, ove potrà visualizzare tutti i dettagli relativi all’ordine di cui attende la consegna.

A seguire un esempio di come appare la nuova funzionalità nella schermata principale e la relativa opzione nel menu delle Impostazioni:

Probabilmente questa nuova funzione è stata abilitata da Google tramite un aggiornamento lato server (con la versione 13.45.11.29.arm64) e al momento non è chiaro quanto sia diffusa la sua disponibilità e se il sistema ideato dal colosso di Mountain View sia in grado di supportare tutti i più importanti servizi di consegna di cibo a domicilio o soltanto alcuni di essi.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal team di Google.

