Le offerte proseguono con il Temptation Black Friday di Unieuro. Oltre allo sconto del 22% valido solo per oggi su tanti articoli che partono da 299 euro, il sito è pieno di altre proposte su smartphone e tablet Android a prezzi ribassati: andiamo a scoprire le occasioni migliori da sfruttare.

Le migliori offerte Android del Temptation Black Friday di Unieuro

Le offerte del Temptation Black Friday di Unieuro sono disponibili fino al 27 novembre 2022, salvo esaurimento scorte. Gli sconti sono tantissimi e “rispondono” a quelli lanciati da Amazon con la sua settimana del Black Friday, toccando smartphone Android, tablet Android e tanti altri prodotti tech. Se state cercando un nuovo dispositivo del robottino fareste bene a dare uno sguardo alle offerte Unieuro, valide sia online sia nei negozi fisici aderenti sparsi per l’Italia: ci sono device per tutti i gusti marchiati Samsung, OPPO, Xiaomi, HONOR, Motorola, Realme, Lenovo e non solo.

Procediamo dunque con le migliori offerte sugli smartphone e sui tablet Android del Black Friday Unieuro: eccone una bella selezione in ordine di prezzo.

Offerte smartphone Android Unieuro

Offerte tablet Android Unieuro

Queste sono solo due selezioni delle migliori offerte del Temptation Black Friday Unieuro.

Tutte le offerte del Temptation Black Friday Unieuro

Offerte per categoria

