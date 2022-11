L’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android sistema dei bug fastidiosi

Il team di sviluppo di WhatsApp è sempre al lavoro per migliorare il servizio sia nelle funzionalità più importanti che negli aspetti apparentemente secondari: l’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android rilasciato attraverso il Google Play Beta Program porta l’app alla versione 2.22.24.27 e pone immediato rimedio ad un paio di fastidiosi bug che gli utenti avevano trovato — loro malgrado — proprio in seguito all’installazione della Beta rilasciata un paio di giorni addietro.

Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato a più riprese di WhatsApp, raccontandovi sia novità già rilevanti anche per la versione stabile sia nuove funzioni in test a partire dalla beta dell’app; se ve ne siete persi qualcuna, potete rimediare facilmente visitando questo link per la nostra pagina che raccoglie le notizie su WhatsApp per iOS e desktop e quest’altro per la pagina dedicata al mondo Android.

WhatsApp Beta per Android 2.22.24.27: le novità dell’aggiornamento

Due giorni fa avevamo pubblicato un articolo dedicato all’aggiornamento di WhatsApp Beta per Android alla versione 2.22.24.21, raccontandovi di come il team di sviluppo del popolare servizio di messaggistica istantanea avesse provveduto a riprogettare la fotocamera dell’app per Android. Ebbene, subito dopo il rilascio di quell’aggiornamento per il ramo Beta dell’app, avevano iniziato a moltiplicarsi le segnalazioni di malfunzionamenti da parte degli utenti. In particolare, molti di coloro che stavano mettendo alla prova la versione 2.22.24.21 di WhatsApp Beta per Android avevano problemi legati all’invio di messaggi e al download di file multimediali.

Per quanto riguarda il primo problema, ne trovate una dimostrazione pratica nel video seguente: come si può sentire, pare che si stiano inviando tanti messaggi uno dopo l’altro, in verità il messaggio inviato è uno soltanto, tuttavia WhatsApp riproduce il suono di notifica a ripetizione. In aggiunta a questo, non pochi utenti hanno riscontrato delle difficoltà nel download di file multimediali — soprattutto video — all’interno di singole chat e negli aggiornamenti di stato.

I bug in questione, come si può facilmente intuire, sono molto fastidiosi in quanto vanno ad impattare in maniera considerevole su funzioni essenziali di WhatsApp, inficiandone la qualità dell’esperienza di utilizzo. Per fortuna, in seguito alle numerose segnalazioni piovute anche sui social, il team di WhatsApp è intervenuto con prontezza e ha già reso disponibile al download tramite il Google Play Store l’aggiornamento Beta 2.22.24.27 per Android, che sistema proprio i bug descritti.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma dedicato seguendo questo link). Se il programma beta è al completo, potete sempre procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli sui metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi ricordiamo che potete consultare il nostro articolo dedicato.